Ακυβέρνητο σκάφος από την Μύκονο “ξεβράστηκε” στην Κρήτη!

Λύθηκε το μυστήριο που απασχολούσε κατοίκους της περιοχής και τις Αρχές, για την ταυτότητα και την “προέλευση” του πολυτελούς ταχύπλοου.

Λύθηκε το μυστήριο με το πολυτελές ταχύπλοο που "ξεβράστηκε", το πρωί της Τρίτης, στην ακτή του Καρτερού, σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου.

Το ταχύπλοο σκάφος είναι βοηθητικό κάποιου πολυτελούς γιοτ που βρισκόταν αγκυροβολημένο σε όρμο Ορνός της Μυκόνου.

Το πολυτελές σκάφος, αξίας 60.000 ευρώ, είχε λυθεί από το γιοτ την Παρασκευή 15 Ιουλίου από την Μύκονο και βρέθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης τέσσερις ημέρες αργότερα.

Oι Λιμενικές Αρχές και οι ιδιοκτήτες του το αναζητούσαν στα Τουρκικά παράλια και γύρω από το νησί της Μυκόνου, με το μυστήριο να λύνεται στην Κρήτη.

Στον χάρτη που ακολουθεί καταγράφεται η πιθανή πορεία του ακυβέρνητου σκάφους, βάσει των ανέμων και των ρευμάτων στην θαλάσσια περιοχή.

Σημειώνεται δε ότι αν τα ρεύματα οδηγούσαν το σκάφος μόλις λίγα μέτρα δυτικότερα θα προσέκρουε στα βράχια του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, ενώ από την άλλη αν είχε πορεία μερικές εκατοντάδες μέτρα προς τα ανατολικά θα ξεβραζόταν πάνω στα βράχια του Κακού Όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μόλις περίπου 1,5 μίλι δεν βρέθηκε κατευθείαν εντός του λιμένα Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr

