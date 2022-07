Οικονομία

Φυσικό αέριο - Nord Stream 1: Η Ρωσία άνοιξε την στρόφιγγα με το “σταγονόμετρο”

Σταδιακή ροή φυσικού αερίου προς Γερμανία από τις πρωινές ώρες. Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά την κατάσταση.



Τα δεδομένα της ροής φυσικού αερίου για τον αγωγό Nord Stream 1 και αναφορικά με τις παροχές από τη Ρωσία προς τη Γερμανία καταγράφηκαν στις 29.284.591 κιλοβατώρες (kwh) ανά ώρα σήμερα το πρωί (07:00-08:00 ώρα Ελλάδας), έναντι μηδενικής ροής κατά τις προηγούμενες ώρες, όπως δείχνουν τα στοιχεία από την ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας που διαχειρίζεται τον αγωγό.

Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά την κατάσταση με τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου στον αγωγό Nord Stream 1, καθώς σήμερα αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ετήσια συντήρηση του αγωγού, με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο εφαρμογής περαιτέρω ενεργειακών περικοπών.

H ροή φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 στα σημεία διασύνδεσης παροχών OPAL και NEL στη Γερμανία, καταγράφηκε σε μηδενικά επίπεδα (μηδέν κιλοβατώρες / ανά ώρα) για την 21η Ιουλίου (06:00-07:00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με τα στοιχεία του διαχειριστή του αγωγού.

Μερική αποκατάσταση της μεταφορικής ικανότητας φυσικού αερίου από τον αγωγό Nord Stream 1

Η Ρωσία αποκαθιστά σήμερα, τη ροή φυσικού αερίου μέσω ενός κεντρικού αγωγού που διέρχεται από την Ουκρανία προς την Ευρώπη, σύμφωνα με τον διαχειριστή του αγωγού, εν μέσω ανησυχιών ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει τις μεγάλες δυνατότητες ενεργειακών εξαγωγών που διαθέτει, προκειμένου να αντιστρέψει την πίεση της Δύσης, αναφορικά με την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1 με μειωμένη ικανότητα μεταφοράς, μετά από μία δεκαήμερη διακοπή της λειτουργίας του, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης, έγινε μετά από σχόλια του Ρώσου υπουργού των Εξωτερικών, που δείχνουν διεύρυνση του αντικειμενικού σκοπού των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ενώ έχουν περάσει πέντε μήνες από της έναρξη της στρατιωτικής εισβολής.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χθες στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ότι οι “ στόχοι” των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα, ξεπερνούν την περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της χώρας.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι αντικειμενικοί σκοποί των πολεμικών επιχειρήσεων της Μόσχας θα διευρυνθούν περαιτέρω, αν η Δύση εξακολουθήσει να προμηθεύει το Κίεβο με όπλα μακράς ακτίνας δράσης, όπως τα συστήματα εξελιγμένων ρουκετών πυροβολικού (HIMARS). “ Αυτό σημαίνει ότι οι γεωπολιτικοί στόχοι θα επεκταθούν ακόμη παραπέρα από την παρούσα σημερινή γραμμή” των πολεμικών επιχειρήσεων, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν κάποιο νόημα επί του παρόντος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε αργότερα στο RIA Moscow ότι δεν κλείνει την πόρτα σε συνομιλίες με το Κίεβο, παρά τα σχόλια του Λαβρόφ.

