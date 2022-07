Αθλητικά

Χεζόνια - Ρεάλ Μαδρίτης: μετακομίζει στην Ισπανία ο Κροάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επισήμως παίκτης της Ρεάλ έγινε ο Κροάτης, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Τι προβλέπεται στο συμβόλαιο του.

Και «με τη βούλα» παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Μάριο Χεζόνια, καθώς ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (21/7) την απόκτηση του πρώην άσου του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Κροάτης φόργουορντ αγωνίστηκε πέρυσι στη ρωσική Ούνικς Καζάν, με την οποία είχε στη Euroleague μέσο όρο 14.2 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα σε 25 παιχνίδια. Ήταν όγδοος στη διοργάνωση στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ, ενώ ήταν δεύτερος στα αμυντικά ριμπάουντ (5.5 ανά αγώνα), πίσω μόνο από τον Γιώργο Παπαγιάννη του Παναθηναϊκού (6.0 ριμπάουντ).

Ο 27χρονος άσος εντάχθηκε στο δυναμικό της Ούνικς αφού τελείωσε τη σεζόν 2020-21 στον Παναθηναϊκό, όπου σε οκτώ αγώνες για τη Euroleague είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.6 κλεψίματα. Η αγωνιστική περίοδος 2020-21 ήταν η πρώτη του Κροάτη μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη, καθώς ο Χεζόνια είχε περάσει τις πέντε προηγούμενες σεζόν στο NBA με Ορλάντο, Νέα Υόρκη και Πόρτλαντ.

Ο Χεζόνια άρχισε την καριέρα του στην πατρίδα του με την Ντουμπρόβνικ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΚΚ Ζάγκρεμπ και τη βοήθησε να κατακτήσει το 2011 τον τίτλο στο "Euroleague Basketball Next Generation Tournament". Το 2012 μεταπήδησε στην Μπαρτσελόνα και έπαιξε εκεί για τρεις σεζόν, στις οποίες κατέγραψε και 38 συμμετοχές στη Euroleague.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης - 4η δόση εμβολίου: αν γίνει τώρα, δίνει τετραπλή προστασία

Μέγαρα - Φωτιά: Πυροσβέστες άφησαν σημείωμα, επειδή έσπασαν πόρτα σπιτιού (εικόνες)

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: Έκπληκτη με τον Δασκαλάκη - Ξέρει ότι η Τζωρτζίνα....