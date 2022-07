Κοινωνία

Ασπρόπυργος: φωτιά σε αποθήκη ξυλείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, σε αποθήκη ξυλείας που βρίσκεται κοντά στο εκκλησάκι της Αγία Μαρίνας στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά καίει στην οδό Ελπίδος και έχουν τυλιχθεί στις φλόγες παλέτες και ξύλα.

Ισχυρές δυναμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και πιο συγκεκριμένα 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή και έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Κυκοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

-Επί της οδού Αγ. Μαρίνας στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κων/νου Καραμανλή

-Επί της οδού Αγ. Μαρίνας από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τραπεζούντος

-Επί της οδού Κων/νου Καραμανλή από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κορυτσάς έως την οδό Κυπρίων Αγωνιστών

— Vassilis Tsingos (@VassilisTsingo1) July 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Μαγιορκίνης: Μάσκα και στα κλαμπ - Νέα έξαρση από Οκτώβριο

Λιγνάδης - Κούγιας: Πειθαρχική έρευνα του ΔΣΑ για τις φωτογραφίες μηνυτών