Πτώση Antonov – Βούτσιτς: Η Σερβία θα συνεχίσει να πουλά όπλα

Παρά την πτώση του αεροσκάφους στην Καβάλα, η Σερβία θα συνεχίσει να πουλά όπλα σε άλλες χώρες, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρός της.

Η Σερβία θα συνεχίσει να πουλά όπλα σε άλλες χώρες, ανεξάρτητα από την συντριβή στην Ελλάδα του ουκρανικού αεροσκάφους που μετέφερε σερβικά πυρομαχικά για το Μπαγκλαντές, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. «Πουλάμε όπλα για να έχουμε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις και θα συνεχίσουμε να πουλάμε και στο Μπαγκλαντές και στην Κύπρο και στο Τόγκο και στη Σενεγάλη και σε οποιονδήποτε έχει άδεια τελικού χρήστη» ανέφερε ο Βούτσιτς κατά την παρουσίαση σερβικών οπλικών συστημάτων στον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι ο οποίος πραγματοποιεί από χθες διήμερη επίσκεψη στην Σερβία. Ο Βούτσιτς χαρακτήρισε «αεροπορικό δυστύχημα» την συντριβή του Αντόνοφ το περασμένο Σάββατο κοντά στην Καβάλα και εξέφρασε την απορία του «γιατί τίθεται θέμα για τις εξαγωγές σερβικών όπλων».

Σημειώνεται ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Δευτέρα (18/7) αναφερόμενος στην συντριβή του Antonov ισχυρίστηκε ότι η σερβική πλευρά τήρησε όλα τα προαπαιτούμενα κατά την εξαγωγή των πυρομαχικών που μετέφερε το μοιραίο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησε διάβημα στο σερβικό ΥΠΕΞ, μέσω του Πρέσβη της Ελλάδας στο Βελιγράδι, διότι δεν υπήρξε πρότερη ενημέρωση των ελληνικών αρχών για την επικινδυνότητα του φορτίου που μετέφερε το Antonov.

