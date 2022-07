Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ οικογενειών σε παιδική χαρά για μια... μπάλα (εικόνες)

Σε... ροντέο μετατράπηκε παιδική χαρά με μέλη δυο οικογενειών να παίζουν ξύλο με καδρόνια και ρόπαλα. Επενέβη η Αστυνομία.



Ο καυγάς μεταξύ δύο παιδιών για μία μπάλα, επεκτάθηκε και στους γονείς, με αποτέλεσμα το «Πάρκο Περιστέρια» στη Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε ρίνγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν δύο παιδιά άρχισαν να τσακώνονται για μία μπάλα, όμως στο καυγά στην παιδική χαρά ενεπλάκησαν και οι μανάδες τους. Κάπου εκεί τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν, καθώς στον άγριο ξυλοδαρμό συμμετείχαν περίπου 20 άτομα που χρησιμοποιούσαν καδρόνια, πέτρες και μπουκάλια.

Από τις συμπλοκές που υπήρξαν, ένας άνδρας τραυματίστηκε ενώ στο σημείο έφτασαν ομάδες της ΟΠΚΕ που προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου.

Ωστόσο η ένταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ενώ όλα φαίνονταν πως είχαν ηρεμήσει άτομα που ενεπλάκησαν στον πρώτο καυγά επέστρεψαν στο ίδιο μέρος και επιτέθηκαν εκ νέου. Στο σημείο έφθασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας που προχώρησαν σε ακόμη τρεις προσαγωγές, οι οποίες συνολικά έφτασαν τις τέσσερις.

Πηγή: grtimes.gr

