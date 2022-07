Υγεία - Περιβάλλον

Ιπποκράτειο - Μητέρα νεκρού παιδιού: “Χάσαμε το μωρό μας ενώ ήταν υγιέστατο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ραγίζει καρδιές” η 30χρονη, που κατήγγειλε πως αν και επίτοκος, την έδιωξαν από το νοσοκομείο, διότι “έληγε η εφημερία”, κάτι που όπως υποστηρίζεται, στάθηκε μοιραίο για την τύχη του παιδιού που κυοφορούσε.

Συντετριμμένη εμφανίζεται η 30χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που την έδιωξαν από νοσοκομείο, αν και επίτοκος, επειδή "έληγε η εφημερία" και έχασε το βρέφος της.

Παρότι κυοφορούσε για 39 εβδομάδες ένα υγιέστατο αγοράκι, η άτυχη γυναίκα κατέληξε να το κηδεύει μόλις τέσσερις μήνες αργότερα, λόγω ιατρικής, όπως καταγγέλλει, αμέλειας από δύο διαφορετικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στη Voria.gr, η 30χρονη γυναίκα εξιστορεί λεπτό προς λεπτό την τραγική κατάσταση που βίωσε και καταγγέλλει πώς η αργοπορημένη αντίδραση των ιατρών και νοσηλευτών του «Ιπποκρατείου» και του «Παπαγεωργίου» προκάλεσαν ανεπανόρθωτες βλάβες στο βρέφος της, με αποτέλεσμα αυτό να γεννηθεί καθυστερημένα, με επιπλοκές, και να καταλήξει μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες διασωλήνωσης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα, επικαλούμενη τις εξετάσεις που έκανε σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τονίζει ότι κυοφορούσε ένα υγιέστατο αγοράκι, με δυνατό καρδιακό παλμό και βάρος 3.970, το οποίο ωστόσο, μετά τη γέννησή του δεν είχε εγκεφαλική λειτουργία και κατέληξε πέντε μέρες πριν κλείσει τους τέσσερις μήνες ζωής.

Το χρονικό της τραγωδίας με το νεκρό βρέφος

Όπως εξηγεί η μητέρα του βρέφους, όλα ξεκίνησαν στις 26 Φεβρουαρίου, όταν άρχισε να έχει συσπάσεις, δύο μέρες πριν την τότε προγραμματισμένη της καισαρική σε ιδιωτική κλινική. Η 30χρονη είχε βρεθεί τις προηγούμενες μέρες θετική στον κορονοϊό και τηρώντας όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας, πήγε μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στο εφημερεύον Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στις 7.30 το πρωί.

«Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο δεν θα μας υποδέχθηκαν και με τον καλύτερο, τον πιο ευγενικό τρόπο», αναφέρει η γυναίκα, η οποία, όπως εξηγεί, βρήκε μετά βίας μία νοσηλεύτρια την ώρα που αυτή αιμορραγούσε. Όπως λέει η 30χρονη, όταν της ζήτησε να την εξετάσει, αυτή αρνήθηκε γιατί, όπως της είπε, βρισκόταν σε εξέλιξη δίδυμη καισαρική και σύντομα θα έληγε η εφημερία του νοσοκομείου, οπότε θα ήταν αδύνατο να την αναλάβουν. «Άρχισα να φωνάζω και όχι με σκοπό να μαλώσω, απλώς είχα αγανακτήσει. Πονούσα για πολλές ώρες», αναφέρει.

Τότε, μία ειδικευόμενη γυναικολόγος δέχθηκε να εξετάσει τη γυναίκα και σύντομα διαπίστωσε πως η 30χρονη αιμμοραγούσε, ωστόσο, όπως μεταφέρει η 30χρονη, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό και την παρότρυνε να πάει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για να την εξυπηρετήσουν εκεί. Σημειώνεται πως η γυναίκα ένιωθε ήδη έντονη δυσφορία πριν καν την εξέτασή της περιγράφοντας τον πόνο «σαν σκίσιμο». «Προσπαθούσα να το διαχειριστώ, έπαιρνα βαθιές ανάσες για να μην κάνω κακό στο παιδί. Ό,τι ήξερα από τις άλλες δύο μου εγκυμοσύνες έπρεπε να το τηρήσω σε λίγα λεπτά», τονίζει.

«Η ειδικευόμενη γυναικολόγος έκανε μετά από περίπου 15 λεπτά στη γυναίκα καρδιοτοκογράφο. Μου είπε ότι το μηχάνημα δεν καταγράφει συσπάσεις, ωστόσο πρόσθεσε ότι “δεν έχουμε και το καλύτερο μηχάνημα”, και πως δεν υπήρχε κάτι το ανησυχητικό με το έμβρυο», λέει η 30χρονη.

Η 30χρονη γυναίκα, υποφέροντας οξύτατους πόνους, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών στο πίσω κάθισμα, και ξεκίνησαν τη διαδρομή προς το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο αρνήθηκε να τη μεταφέρει με το ασθενοφόρο, λόγω της λήξης της βάρδιας.

Ο γολγοθάς της 30χρονης δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς, όπως καταγγέλλει, σημειώθηκε και άλλη χρονοκαθυστέρηση στην περίθαλψη της και από το δεύτερο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει η ίδια, όταν ο σύζυγός της ζήτησε από το προσωπικό του «Παπαγεωργίου» να συμπληρώσει εκείνος τα απαραίτητα έγγραφα για να αναλάβουν ταυτόχρονα οι γιατροί την περίθαλψη της συζύγου του, με σκοπό να επισπευσθεί η διαδικασία, οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν γιατί έπρεπε να τηρηθεί το πρωτόκολλο. Έτσι, καθυστέρησε και άλλο η εξέταση της εγκύου.

Οι γιατροί εντόπισαν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, βραδυκαρδία στο έμβρυο και διέταξαν επείγουσα καισαρική τομή, κάτι το οποίο, όπως καταγγέλλει η γυναίκα στη Voria.gr δεν έγινε, καθώς οι γιατροί άργησαν να κάνουν την αναισθησία και να τη βάλουν στο χειρουργείο για να βγει το μωρό. «Είχε ήδη αρχίσει το κακό να γίνεται, ενώ σε περίπτωση μεταφοράς μου ίσως να είχα γλυτώσει κάτι από αυτήν την ιστορία». Μάλιστα, ο εφημερεύον γιατρός δεν ήταν αυτός που ξεγέννησε την 30χρονη αλλά χρειάστηκε να ειδοποιηθεί και να έρθει ένας άλλος γιατρός-καθηγητής για την καισαρική.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο χειρουργείο στις 10.30 και βγήκε στις δύο το μεσημέρι, εξαιτίας όλων των επιπλοκών που προέκυψαν. «Με το που άνοιξα τα μάτια μου είχα τη νεογνολόγο πάνω από το κεφάλι μου και μου είπε ότι “έχουμε ένα νεκρό παιδί, είμαστε στην ανάνηψη και προσπαθούμε να το επαναφέρουμε”. Μετά απλά εξαφανίστηκε από μπροστά μου», αναφέρει.

Ξεχειλίζει η οργή

Η γυναίκα σε έντρομη κατάσταση προσπαθούσε να μάθει από γιατρούς και νοσηλευτές αν το παιδί της ζούσε, ωστόσο, όπως λέει, κανείς δεν την ενημέρωνε: «Η οργή μου είναι τόσο μεγάλη που μερικές φορές, δεν μπορώ να τη μεταδώσω… εδώ που φτάσαμε, τουλάχιστον να δικαιωθούμε ηθικά».

«Το δύσκολο κομμάτι ήταν να το διαχειριστούμε εμείς με τον σύζυγό στο σπίτι μόνοι μας, χωρίς να το ανακοινώσουμε στα παιδιά. Μετά τους ανακοινώσαμε, δίνοντας τους ένα ωραιοποιημένο παραμύθι με το τι συνέβη… Ξέρουν ότι οι γιατροί δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά στη μαμά και ότι έχουν έναν φύλακα άγγελο», σημειώνει συγκλονισμένη.

Το μόνο που ζητάει η οικογένεια του βρέφους είναι δικαίωση για όσα συνέβησαν και για τον θάνατό του. «Εμείς μεγάλη οικογένεια θέλαμε, δεν ξέραμε ότι οι γιατροί είχαν άλλα σχέδια για εμάς», λέει συντετριμμένη η 30χρονη μητέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Ιός Δυτικού Νείλου: 4 κρούσματα στην Ελλάδα

Σόνκα Ντουκουρέ: νεκρή βρέθηκε η ηθοποιός και τραγουδίστρια