Ελπιδοφόρος για Αγία Σοφία: Θρηνούμε για την αιχμαλωσία της

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για τη θλιβερή επέτειο των δύο ετών από τη μετατροπή του συμβόλου της χριστιανοσύνης σε ισλαμικό τέμενος.



Τον θρήνο του για την αιχμαλωσία της Μεγάλης Εκκλησίας, της «πολύτιμης Αγίας Σοφίας μας η οποία καταλήφθηκε αναίτια», εκφράζει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε εγκύκλιό του για τη θλιβερή επέτειο των δύο ετών από τη μετατροπή του συμβόλου της χριστιανοσύνης σε ισλαμικό τέμενος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σημειώνει, επιπρόσθετα, ότι «διατηρούμε την ελπίδα για την επιστροφή της Αγίας Σοφίας, η οποία εξακολουθεί να εμπνέει όλες εκείνες τις ψυχές που αναζητούν την ανόθευτη Ορθόδοξη πίστη τουλάχιστον στο προηγούμενο καθεστώς, όταν το μουσειακό περιβάλλον του ιερού ναού μπορούσε ακόμη να αποκαλύψει τη δόξα του Βυζαντίου, η οποία τώρα είναι κρυμμένη για αλλότριους σκοπούς».

«Ας προσευχηθούμε, αναφέρει, η ομορφιά της να μην καλυφθεί για πάντα, αλλά να αποκαλυφθεί για να τη θαυμάζει όλος ο κόσμος». Ταυτόχρονα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κάνει ειδική αναφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας εκφράζοντας τον θρήνο του για τη μεγάλη καταστροφή που προκλήθηκε στη χώρα από την άδικη και παράλογη επίθεση της Ρωσίας και επισημαίνει ότι «αυτά τα δύο έθνη είναι τέκνα της Μεγάλης Εκκλησίας και η ομορφιά της Αγίας Σοφίας ήταν εκείνη που ενέπνευσε το βάπτισμά τους».

