Πέθανε ο Δημήτρης Αποστολάκης

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Δημήτρη Αποστολάκη.

Έφυγε σήμερα από τη ζωή από πολυοργανική ανεπάρκεια ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Αποστολάκης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας με προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο Δημήτριος Αποστολάκης (1934) είναι πτέραρχος εν αποστρατεία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και πολιτικός. Διετέλεσε αρχηγός ΓΕΑ, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπήρξε φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε η περίφημη «αγορά του αιώνα» (40 F-16 από τους Αμερικανούς και 40 Mirage-2000 από τους Γάλλους).

Γεννήθηκε το 1934 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε από την τότε Σχολή Αεροπορίας (σημερινή Σχολή Ικάρων) με το βαθμό του ανθυποσμηναγού το 1957. Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, της Σχολής Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, της Kινητής Eκπαιδευτικής Mονάδας F-84F, του Eκπαιδευτικού Kέντρου Eπιχειρήσεων Aέρος - Eδάφους, του Σχολείου Χρησιμοποίησης Πυροβόλων Όπλων του ΝΑΤΟ στη Δυτική Γερμανία, του Army School of Physical Training στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Σχολείου Cockpit –Trainer F/RF-84F, του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων «Β», του Σχολείου Εκπαιδευτών Τ-33Α & Τ-37, του Βασιλικού Ινστιτούτου Αμυντικών Σπουδών του Λονδίνου και του μεταπτυχιακού τμήματος της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ έχει παρακολουθήσει μαθήματα Πολιτικών Επιστημών στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Maryland στις ΗΠΑ.

Διετέλεσε διοικητής της 116 Πτέρυγας Μάχης, διευθυντής της Διεύθυνσης A1 του ΓΕΑ, διευθυντής του Α΄ Κλάδου του ΓΕΑ, επιτελάρχης του 28ου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορικής Δυνάμεως, διοικητής της 30ης Διοίκησης Αεροπορικού Υλικού και αρχηγός της Τακτικής Αεροπορικής Δυνάμεως. Το 1973 συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού και αποτάχθηκε από τη δικτατορία. Ήταν αρχηγός ΓΕΑ από 18 Δεκεμβρίου 1984 έως 22 Δεκεμβρίου 1986. Μετά την αποστρατεία του ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ τα διαστήματα 1990-1993 και 1996-2004, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 2001 χρημάτισε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Από το 1993 ως το 1996 ήταν πρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει, μεταξύ άλλων, «Η απώλεια του Δημήτρη Αποστολάκη προκαλεί θλίψη και συγκίνηση και αφήνει ένα μεγάλο κενό στο ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Η αξιοπρέπεια, ο πατριωτισμός και το ήθος που τον χαρακτήριζαν, αφήνουν μία σπουδαία παρακαταθήκη για την προοδευτική παράταξη. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».