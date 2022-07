Life

Λιγνάδης: Έφεση από την Εισαγγελία για τη μία αθώωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, σε δεύτερο βαθμό ίσως βρεθεί αντιμέτωπος με πιο βαριές ποινές.

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιβολής μεγαλύτερης ποινής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, είναι πλέον ο Δημήτρης Λιγνάδης, μετά την άσκηση έφεσης από την Εισαγγελία Εφετών κατά δύο τμημάτων της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που τον καταδίκασε σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για δύο βιασμούς ανηλίκων κηρύσσοντάς τον αθώο για άλλες δύο περιπτώσεις.

Ο επιφανής ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης ο οποίος είναι ελεύθερος μέχρι το Εφετείο, καθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του, θα βρεθεί αντιμέτωπος, όταν η υπόθεση εισαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, με το ενδεχόμενο να του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή αν κριθεί ένοχος και εφόσον κριθεί βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε σήμερα από την Εισαγγελέα Εφετών Βασιλική Χαλβά.

Πλην της αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης που ζητά η κ. Χαλβά, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο θα εξετάσει τις αιτιάσεις της εισαγγελικής λειτουργού και για μία εκ των δύο υποθέσεων βιασμού για την οποία αθωώθηκε.

Η κ. Χαλβά έκρινε ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερο ύψος ποινών για τις δύο περιπτώσεις βιασμών που κρίθηκε ένοχος. Αιτιολογεί δε την θέση της αυτή επικαλούμενη τη βαρύτητα αλλά και την ηθική απαξία των πράξεών που του καταλογίστηκαν καθώς και της βλάβης που προξένησε στα θύματα. Τονίζει επίσης ότι η ένταση του δόλου του Δημήτρη Λιγνάδη αλλά και η εκ μέρους του εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης των παθόντων λόγω της ανηλικότητάς τους, θα έπρεπε να αξιολογηθεί από το δικαστήριο και να «απαντηθεί» με αυστηρότερη ποινική μεταχείριση στον κατηγορούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι το ΜΟΔ επέβαλε ποινή 10ετούς κάθειρξης για έναν βιασμό και 5ετούς για τον άλλον, με τελική ποινή τα 12 έτη κάθειρξης.

Παράλληλα η εισαγγελική λειτουργός ζητά να επανεξεταστεί, επί τα χείρω για τον καλλιτέχνη, και η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου, για την οποία το ΜΟΔ τον κήρυξε αθώο με πλειοψηφία 5 προς 2. Πρόκειται για τον έναν εκ των δύο βιασμών για τους οποίους ο ηθοποιός αθωώθηκε, με τον δεύτερο εξ αυτών να αφορά ενήλικο ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Η απόφαση για το βιασμό σε βάρος του ενήλικα άντρα ήταν ομόφωνη.

Σύμφωνα με την έφεση, τόσο από την μαρτυρία του ίδιου του 26χρονου σήμερα μηνυτή αλλά και από στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, η πράξη βιασμού σε βάρος του ανήλικου τότε, αγοριού έχει τελεστεί. Ο καταγγέλλων, αιγυπτιακής καταγωγής, ήταν ο πρώτος από τους μηνυτές που κατέθεσε στο δικαστήριο και περιέγραψε ότι ο κατηγορούμενος τον προσέγγισε μέσω άλλου αγοριού και ότι του υποσχόταν να τον βοηθήσει να ασχοληθεί με το θέατρο. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, απολογούμενος υποστήριξε πως δεν είχε καμία άμεση επαφή μαζί του και ότι η επικοινωνία τους, αν υπήρχε όπως ανέφερε, θα ήταν μόνο μέσα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: η Ελλάδα στην επίσημη λίστα με τις “μη φιλικές χώρες”

“Ανοίγει” το Fuel Pass 2, έρχεται και νέο Pass στον ΕΦΚ

Ιπποκράτειο: η απάντηση στην καταγγελία για την έγκυο και το νεκρό μωρό