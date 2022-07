Καιρός

Καιρός - Καύσωνας το Σάββατο: Έως 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες θα είναι οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι το Σάββατο ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τις θερμές ώρες της ημέρας 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ λόγω τοπικών συνθηκών (μικροκλίμα, καταβάτες άνεμοι) και ειδικότερα σε περιοχές στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας που δεν επηρεάζονται από θαλάσσιες αύρες, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα θα επηρεαστούν περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φθάσει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3-5 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, από νότιες διευθύνσεις. Ο υδράργυρος θα δείξει από 20 έως 39 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 40-42 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα Δωδεκάνησα έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι και την Κυριακή ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές της στα ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς. Λόγω τοπικών συνθηκών (μικροκλίμα, καταβάτες άνεμοι) και ειδικότερα σε περιοχές στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, που δεν επηρεάζονται από θαλάσσιες αύρες, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα θα επηρεαστούν περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φθάσει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Καύσωνας: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για το παιδί - Θρήνος για την μητέρα (εικόνες)