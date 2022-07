Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών

Μέχρι πότε παρατείνεται ο χρόνος για την υποβολή δικαιολογητικών για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Αναλυτικά η απόφαση.



Σε τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή τους εντός της προηγούμενης προθεσμίας, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ. Έτσι, υπάρχει ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (Β΄ 3878, 3879, 3880, 3881 και 3882) παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport» έως τις 31 Αυγούστου. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί και την οριστική προθεσμία, πέραν της οποίας θεωρείται ότι ο δικαιούχος δεν τήρησε τους όρους παροχής της ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης έως και τις 29 Ιουλίου με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως και τις 25 Ιουλίου 2022.

Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή

33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή

50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνά το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων, ή

33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Για επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν έχουν τηρήσει τη ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», η ενίσχυση επιστρέφεται στο σύνολό της (100%), εφάπαξ και εντόκως, χωρίς τη δυνατότητα έκπτωσης.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Κατόπιν, οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE) στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές». Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

