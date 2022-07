Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Κύπρος Νικολαΐδης παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα (εικόνες)

Ο "πατέρας" της αυχενικής διαφάνειας, τιμήθηκε με την ύψιστη διάκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Ένα ακμαίο κομμάτι του ελληνισμού, είναι ο ελληνισμός της διασποράς, ο οποίος διαπρέπει», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκου Δένδια σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους, μετά το πέρας της τελετής παρασημοφόρησης του καθηγητή εμβρυϊκής ιατρικής, Κύπρου Νικολαΐδη στο Λονδίνο.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το έργο που ο Κύπρος Νικολαΐδης παρέχει στην παγκόσμια κοινότητα», ανέφερε και εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του που τον παρασημοφόρησε εξ ονόματος της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Είναι ίσως ο πρώτος, και πιο γνωστός, καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής στον πλανήτη. Έχει σώσει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων, αν όχι εκατομμυρίων, παιδιών. Έχει τιμήσει την Κύπρο, έχει τιμήσει τον ελληνισμό, έχει τιμήσει την Ελλάδα».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ακόμη πως «υπό την σκέπη της Hellenic Aid, διοργανώνουμε ένα πρόγραμμα βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες».

«Έχουμε επιλέξει οκτώ χώρες, στις οποίες θα δημιουργηθούν ιατρεία εμβρυϊκής ιατρικής για να βοηθήσουμε τις μητέρες και τα παιδιά των χωρών αυτών. Και σε αυτά τα οκτώ ιατρεία, την κάλυψη της δαπάνης των οποίων έχει αναλάβει καθολικά το ίδρυμα του Κύπρου Νικολαΐδη, θα κυματίζει η ελληνική σημαία. Σαν τεκμήριο προσφοράς της πατρίδας μας και του Κύπρου Νικολαΐδη στην παγκόσμια κοινότητα», κατέληξε ο υπουργός.

Κύπρος Νικολαϊδης: Ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας

Ο πολυβραβευμένος, Κύπριος καθηγητής του King's College και του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου θεωρείται ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας. Πρόκειται για το πρώτο πολύ σημαντικό υπερηχογράφημα που γίνεται στο έμβρυο μεταξύ της 11ης και 14ης εβδομάδας της κύησης, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν μεταλλάξεις στα έμβρυα που σχετίζονται με μια σειρά από γενετικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Down. Αποτελεί τη βάση του προγεννητικού ελέγχου και γι' αυτό συνιστάται σε όλες τις εγκυμονούσες.

