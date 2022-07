Κοινωνία

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Τι προκύπτει από τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής. Οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι δήμοι. Πού υπήρξε αύξηση.

Τελικά μετρηθήκαμε, και βρεθήκαμε «ελλιποβαρείς». Σήμερα, ο μόνιμος πληθυσμός είναι 10.432.481 άτομα και ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 383.805 άτομα ή 3,5% σε σχέση με τους 10.816.286 κατοίκους που είχαν καταγραφεί στην απογραφή το 2011. Οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν την πλειονότητα, καθώς ανέρχονται σε 5.357.232 άτομα (51,4% του συνολικού πληθυσμού) και υπερτερούν κατά 281.983 άτομα έναντι των ανδρών (5.075.249 άτομα ή 48,6% του συνόλου).

Από την ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής 2021 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

1.Οι πέντε μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας:

Αττική, με 3.792.469 άτομα, αριθμός μειωμένος κατά 35.965 άτομα ή 0,9% σε σύγκριση με τα 3.828.434 άτομα το 2011.

Κεντρική Μακεδονία, με πληθυσμό 1.792.069 άτομα, που είναι μειωμένος κατά 90.039 άτομα ή 4,8% σε σύγκριση με τους 1.882.108 της προηγούμενης απογραφής.

Θεσσαλία, με 687.527 άτομα, έναντι των 732.762 ατόμων το 2011 (μείωση κατά 45.235 άτομα ή 6,2%).

Δυτική Ελλάδα, με πληθυσμό 643.349 ατόμων, από 679.796 άτομα το 2011 (μείωση κατά 36.447 άτομα ή 5,4%).

Κρήτη, με 617.360 κατοίκους, αριθμός που μειώθηκε κατά 5.705 άτομα ή 0,9% σε σχέση με τους 623.065 το 2011.

2.Οι πέντε μεγαλύτεροι δήμοι:

Δήμος Αθηναίων, με 637.798 άτομα (μείωση κατά 4% σε σχέση με την απογραφή του 2011 και τα 664.046 άτομα).

Δήμος Θεσσαλονίκης, με 317.778 άτομα, όταν το 2011 ήταν 325.182 άτομα (μείωση 2,3%).

Δήμος Πατρέων, με 211.593 άτομα και μείωση κατά 1,1% σε σχέση με τα 213.984 άτομα το 2011.

Δήμος Ηρακλείου, με 177.064 άτομα, από 173.993 άτομα το 2011 (αύξηση 1,8%).

Δήμος Λαρισαίων, με 164.381 άτομα και αύξηση 1,1% σε σχέση με τα 162.591 άτομα το 2011. Ο δήμος αυτός άλλωστε, εκτόπισε από την 5η θέση τον δήμο Πειραιά που την κατείχε το 2011.

3.Οι πέντε μικρότεροι δήμοι:

Δήμος Γαύδου: 151 κάτοικοι (-0,7%).

Δήμος Αγαθονησίου: 203 κάτοικοι (+9,7%).

Δήμος Σικίνου: 253 κάτοικοι (-7,3%).

Δήμος Αγίου Ευστρατίου: 257 κάτοικοι (-4,8%).

Δήμος Ανάφης: 291 κάτοικοι (+7,4%).

4.Ποσοστιαία, οι περισσότεροι άνδρες εξυπακούεται ότι είναι στο 'Αγιο Όρος (100%), ενώ οι περισσότερες γυναίκες καταγράφηκαν στον δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού (54,8%).

5.Από τις 13 περιφέρειες της χώρας, μόνον σε μια (το Νότιο Αιγαίο) υπήρξε αύξηση πληθυσμού (15.527 άτομα) σε σχέση με το 2011. Στον αντίποδα, δραματική είναι η μείωση σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου καταγράφεται σε επίπεδο περιφέρειας μείωση 10%, από 283.689 κατοίκους το 2011, στους 255.056 κατοίκους το 2021. Αλλά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης καταγράφεται μείωση 7,6%, με τον πληθυσμό να ανέρχεται σε 562.069 άτομα από 608.182 άτομα το 2011.

6.Μπορεί στο Νότιο Αιγαίο να αυξήθηκε συνολικά ο πληθυσμός, αλλά στη Μύκονο αυτός μειώθηκε. Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στη Μήλο και τη Νάξο. Στα Δωδεκάνησα, στην περιφερειακή ενότητα Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου σημειώνεται αύξηση 4,5%, στην περιφερειακή Ενότητα Κω αύξηση 10%, στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου αύξηση 7,8% και στην περιφερειακή ενότητα Καλύμνου αύξηση 6,6%. Από την άλλη πλευρά, στο Καστελόριζο καταγράφηκε μείωση πληθυσμού στους 492 κατοίκους το 2021, από 584 κατοίκους στην προηγούμενη απογραφή.

7.Ενώ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει μείωση του πληθυσμού κατά 2,6% συνολικά, στην περιφερειακή ενότητα Ικαρίας αυτός αυξήθηκε έστω και οριακά (0,2%). Κάτι που οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των κατοίκων της Ικαρίας (8.555 κάτοικοι από 8.423 κατοίκους το 2011), ενώ στους Φούρνους ο πληθυσμός μειώθηκε σε 1.346 άτομα από 1.459 άτομα το 2011.

Η απογραφή του 2021 ήταν η πρώτη ψηφιακή και επίσης η πρώτη που έγινε με νόμο του κράτους (4772/2021) και ψηφίστηκε από την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής.

Σε αυτήν απασχολήθηκαν 40.000 απογραφείς και 12.000 τομεάρχες.

Όπως δε επισημαίνει ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιος Θανόπουλος, προέκυψαν αξιόπιστα στοιχεία με βάθος και ποιότητα και η δυνατότητα, για πρώτη φορά, άμεσου εντοπισμού διπλοεγγραφών και εικονικών καταχωρίσεων. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα αξιόπιστο στατιστικό μητρώο πληθυσμού, ενώ πλέον αντιπροσωπεύονται όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι της χώρας στις επίσημες στατιστικές.

