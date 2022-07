Πολιτική

Κικίλιας: πρώτη φορά τόσο μεγάλη η στήριξη του εγχώριου τουρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, μίλησε μεταξύ άλλων για την προσπάθεια στήριξης του εγχώριου τουρισμού θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές και τα έσοδα που φέρνει φέτος ο τουρισμός στην οικονομία της χώρας και στη μέση ελληνική οικογένεια, τις στοχευμένες ενέργειες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς και για τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού, που γίνεται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο εύρος, μίλησε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και στον δημοσιογράφο Ντίνο Σιωμόπουλο.

«Μόνο το γεγονός ότι γίνεται σύγκριση με το “ανέφελο” 2019, μια χρονιά εξαιρετική για τον τουρισμό, αλλά χωρίς πανδημία, πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, ένταση με τους γείτονές μας και βέβαια ενεργειακή κρίση και πληθωρισμό, δείχνει ότι η σκληρή και ομαδική δουλειά που κάναμε όλο το χειμώνα αποδίδει καρπούς» τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως την κατά 50% αύξηση στις αφίξεις από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο ως αποτέλεσμα της επιλογής εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων με την άλλη άκρη του Ατλαντικού από όπου προέρχονται high spenders ταξιδιώτες, τη διακίνηση επιβατών τον Ιούνιο στο «Ελ. Βενιζέλος» (στα ίδια επίπεδα με το 2019) και στα 14 αεροδρόμια της Fraport (4,6 εκ. επιβάτες φέτος τον Ιούνιο έναντι 4,4 επιβατών τον αντίστοιχο μήνα του ’19) καθώς και την άνοδο του τζίρου τον Μάιο στα καταλύματα και στον κλάδο της εστίασης (26 εκ. ευρώ και 40 εκ. ευρώ παραπάνω από το 2019, αντίστοιχα). «Ειδικά, αυτό το τελευταίο αποτυπώνει πως ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Αναφερόμενος στην πρόσκληση που απηύθυνε στους Βορειοευρωπαίους και στους Γερμανούς συνταξιούχους να έρθουν στη χώρα μας τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, προκειμένου να απολαύσουν έναν μεσογειακό χειμώνα, ο Β. Κικίλιας δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τον πρωταρχικό στόχο που ο ίδιος έθεσε όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Τουρισμού. Όπως τόνισε, η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου γίνεται με γνώμονα την προσέλκυση επισκεπτών και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και βασίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτον, στη συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού για την διασφάλιση της λειτουργικότητας των υποδομών, δεύτερον, στις επαφές με μεγάλους tour operators και με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ώστε να κλειστούν συμφωνίες για σημαντικά group επισκεπτών και τρίτον σε στοχευμένη καμπάνια- σε συνεργασία με τον ΕΟΤ- και ταξίδι στη Γερμανία που θα πραγματοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

«Ήδη πάντως να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για την Κρήτη, τη Νότια Πελοπόννησο, τη Ρόδο και την Κω» είπε ο Υπουργός Τουρισμού επισημαίνοντας ότι «οι πρωταθλητές του χειμώνα χτίζονται το καλοκαίρι».

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στην απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να διπλασιαστούν οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης «το μέρισμα της επιτυχίας από το τουριστικό μας προϊόν να επιστρέφει στην τσέπη κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα».

«Για πρώτη φορά, διαθέτουμε ένα τόσο ευρύ πλέγμα στήριξης για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού -συνολικού ύψους 71 εκατ. ευρώ- προκειμένου και οι πλέον ευάλωτοι συμπολίτες μας να μπορούν να απολαύσουν τις ομορφιές της πατρίδας μας και να πάρουν τις ανάσες που όλοι δικαιούμαστε» τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια στήριξης του εγχώριου τουρισμού θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βατερά: Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη ημέρα (εικόνες)

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Φωτιά στην Καλαμάτα: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Ακριτοχώρι