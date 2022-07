Πολιτική

Κικίλιας - Τουρισμός: “έσπασε” το ρεκόρ του 2019 στο Νότιο Αιγαίο

Τι είπε για τις αφίξεις στα διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου, τις εισπράξεις και το προγραμμα "Τουρισμός για όλους".

Στα πολύ θετικά στοιχεία της φετινής σεζόν που επιβεβαιώνουν ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τον τουρισμό στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε στα στοιχεία από τις αφίξεις στα αεροδρόμια των νησιών, τα οποία το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου στο Νότιο Αιγαίο καταγράφουν ρεκόρ τουριστικών ροών, ξεπερνώντας μάλιστα τις επιδόσεις του 2019 για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού, η αύξηση των αφίξεων στη Ρόδο ξεπερνά το +18%, στην Κω το +13%, στη Μύκονο το +37%, ενώ στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφεται υπερδιπλάσια αύξηση της τάξης του +62%, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου του 2019.

«Παρατηρείται δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 24%, κατά μέσο όρο, σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Ιουλίου του 2019, με τις αφίξεις στα πέντε διεθνή αεροδρόμια του Νοτίου Αιγαίου να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια -μέχρι και τις 10 Ιουλίου- μέσω 13.006 απευθείας διεθνών πτήσεων»,σημείωσε ο κ. Κικίλιας, στον Alpha, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι πράγματι μία πολύ δυνατή χρονιά. Μία χρονιά, όμως, κατά την οποία δουλέψαμε και πολύ σκληρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά και κατανοούμε τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η μέση ελληνική οικογένεια. Και στο Υπουργείο Τουρισμού -αλλά και ως Κυβέρνηση συνολικά- παρεμβαίνουμε και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε, με στοχευμένες δράσεις, προκειμένου να στηρίζουμε τους Έλληνες -ιδίως τους πιο ευάλωτους- για όσο διάστημα απαιτηθεί».

Ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε, επίσης, στις πολύ καλές επιδόσεις που καταγράφονται στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας -ακόμη και σε λιγότερο δημοφιλείς, μέχρι σήμερα, περιοχές οι οποίες με τη σειρά τους, έχουν πλέον μπει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη- και επανέλαβε την εκτίμηση ότι η τουριστική σεζόν φέτος -με βάση όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή- θα τελειώσει τον Δεκέμβριο.

Σχετικά, τέλος, με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το Σάββατο, ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για ένα αναβαθμισμένο και πλήρως ψηφιακό πρόγραμμα στήριξης του εγχώριου τουρισμού, το οποίο ανασχεδιάστηκε, προκειμένου να λειτουργεί με σχεδόν μηδενική γραφειοκρατία, αυξημένη επιδότηση 150 ευρώ για κάθε δικαιούχο και άμεση αποζημίωση για τους παρόχους.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, στο vouchers.gov.gr, για την επιδότηση των τουριστικών δαπανών διαμονής για 200.000 δικαιούχους, θα παραμένει ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ, μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 23:59, με την ανταπόκριση των πολιτών να είναι από την πρώτη στιγμή πολύ μεγάλη.