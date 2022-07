Κοινωνία

Αττική: Μεγάλη επιχείρηση και συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισε η Αστυνομία σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την 21-7-2022, μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Νέα Σμύρνη, Αχαρνές και Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 2 αλλοδαποί, 44 και 35 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Οι συλληφθέντες αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές των ποσοτήτων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης «sisha» που διακινούνταν σε τοξικοεξαρτημένα άτομα στο κέντρο της Αθήνας

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας



"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές και βραδινές ώρες της 21-7-2022, μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Νέα Σμύρνη, Αχαρνές και Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) αλλοδαποί, 44 και 35 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων - διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, οπίου, ηρωίνης, κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων), σε τοξικοεξαρτημένα άτομα στο κέντρο της Αθήνας, ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές των ποσοτήτων κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης «sisha» που διακινούνταν σε τοξικοεξαρτημένα άτομα στο κέντρο της Αθήνας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων στις Αχαρνές και στη Νέα Σμύρνη, καθώς και σε οικία στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη, που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ως χώρο απόκρυψης (καβάτζα) των ναρκωτικών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

15 κιλά και 910 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε υγρή μορφή,

4 κιλά και 345 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

3.560,7 γραμμ. ηρωίνης,

1.610 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

3.044 γραμμ. οπίου,

0,9 γραμμ. κοκαΐνης,

2.035 γραμμ. υγρής άγνωστης χημικής ουσίας,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

9 φαρμακευτικά δισκία,

υποπολυβόλο,

πιστόλι,

καραμπίνα,

σιγαστήρας πιστολιού,

91 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

το χρηματικό ποσό των -2.600- ευρώ και

5 κινητά τηλέφωνα

tablet

Σημειώνεται ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, από το έτος 2021 μέχρι σήμερα, έχουν κατασχεθεί ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης σε στερεά και υγρή μορφή, βάρους 68 κιλών και 242 γραμμαρίων, που προορίζονταν για διάθεση στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".





Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (εικόνες)