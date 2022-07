Υγεία - Περιβάλλον

Λευκός Οίκος - Ευλογιά των Πιθήκων: Η επιδημία μπορεί να εξαλειφθεί στις ΗΠΑ

Πόσα κρούσματα έχουν εντοπιστεί μετά το πρώτο κρούσμα που καταγράφηκε στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον CDC.

ΟΛευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι η επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων μπορεί να "εξαλειφθεί" στις ΗΠΑ χάρη σε έναν μεγαλύτερο αριθμό εμβολίων και τεστ ανίχνευσης του ιού που είναι διαθέσιμα, καθώς ο ΠΟΥ κήρυξε το πλέον ανώτερο επίπεδο συναγερμού γι αυτή την ασθένεια.

"Το σχέδιο είναι να εξαλειφθεί ο ιός από τις ΗΠΑ. Μπορούμε να το κάνουμε", δήλωσε στην εκπομπή "Face The Nation" του CBS News ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Ασίς Τζα.

"Δράσαμε γρήγορα", τόνισε απαντώντας στις επικρίσεις που κάνουν λόγο για μια πολύ βραδεία αντίδραση των υγειονομικών αρχών μετά τα πρώτα κρούσματα τον Μάιο, πριν την εξάπλωση του ιού, κατά το πλείστον σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες.

Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών (CDC) της 22ης Ιουλίου, 2.890 κρούσματα έχουν εντοπιστεί μετά το πρώτο κρούσμα που καταγράφηκε στις ΗΠΑ. Η ευλογιά των πιθήκων χαρακτηρίζεται από πυρετό, εξανθήματα και οι ασθενείς γενικά αναρρώνουν αλλά η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς πόνους.

Η πόλη της Νέας Υόρκης (σχεδόν 800 κρούσματα) διαμαρτυρήθηκε για την έλλειψη εμβολίων και ο Δημοκρατικός βουλευτής 'Ανταμ Σιφ στη Βουλή των Αντιπροσώπων είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

"Όταν αρχίσαμε πριν από δύο μήνες, είχαμε ένα περιορισμένο απόθεμα εμβολίων", απάντησε ο Ασίς Τζα, "όμως αποκτήσαμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα". "Τώρα έχουμε περισσότερα από 300.000 εμβόλια. Θα διανείμουμε εκατοντάδες χιλιάδες μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες", πρόσθεσε, αναφερόμενος στις σχεδόν 800.000 δόσεις του εμβολίου Jynneos που έχουν αποκλειστεί στη Δανία αναμένοντας την επιθεώρηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων (FDA).

Το Σάββατο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ανώτατο επίπεδο συναγερμού για να αναχαιτίσει την έξαρση των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο.

Από τις αρχές Μάιου, όταν η ασθένεια εντοπίστηκε πέραν των αφρικανικών χωρών όπου είναι ενδημική, περισσότερα από 16.836 κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 74 χώρες, σύμφωνα με τα CDC.

