Κόντρες στην παραλιακή: Έλεγχοι και εκατοντάδες κλήσεις

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των προστίμων μόνο για υπερβολική ταχύτητα. "Ξηλώθηκαν" δεκάδες διπλώματα, άδειες και πινακίδες.

Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 17 έως 24 Ιουλίου 2022, στην περιοχή της παραλιακής Αθηνών-Σουνίου, όπως αναφέρει η ανακοινωση της Αστυνομίας, "με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Συνολικά διενεργήθηκαν 389 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 277 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

115 για υπερβολική ταχύτητα

30 για μη χρήση κράνους

8 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

5 για οδήγηση στερούμενοι άδεια ικανότητας

3 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

5 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

1 για παραβάσεις θορύβων

3 για επίδειξη ικανοτήτων

1 για αντικανονικούς ελιγμούς

3 για χρήση κινητού τηλεφώνου

103 για λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 62 άδειες ικανότητας οδήγησης, 40 άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 12 ζεύγη πινακίδων.

Τέλος, μεταφέρθηκε 1 όχημα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε όλη την Αττική".

