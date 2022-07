Πολιτική

Θεοδωρικάκος για φωτιές στην Ηλεία: Είναι προφανές ότι υπάρχουν εμπρησμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

15 φωτιές σε 20 ημέρες στην Ηλεία δεν είναι σύμπτωση. Ήδη έγινε μία σύλληψη, τόνισε από από τα Κρέστενα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για ενδείξεις εμπρησμού στην περιοχή της Ηλείας, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», σήμερα στα Κρέστενα, όπου νωρίτερα ενημερώθηκε για τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

Μάλιστα, όπως τόνισε, «έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σύλληψη ενός πολίτη για εμπρησμό» και στην συνέχεια αναφέρθηκε στις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τον τελευταίο καιρό στην Ηλεία, λέγοντας:

«Τις τελευταίες 20 ημέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έχουν ξεκινήσει 15 φωτιές. Δεν υπάρχει κανένας που να πιστέψει ότι αυτό γίνεται τυχαία. Είναι προφανές ότι υπάρχουν εμπρησμοί, ότι υπάρχουν σχέδια και οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να βρούμε τους ενόχους. Υπάρχει ήδη μια σύλληψη ενός πολίτη, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό και ο οποίος θα απολογηθεί στη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «είναι πρόκληση για την τοπική κοινωνία, τον Δήμο, την Περιφέρεια και ιδίως για τις αστυνομικές και πυροσβεστικές Αρχές να βρουν τους ενόχους αυτών των εμπρησμών και να τους παραδώσουν στη Δικαιοσύνη».

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της φωτιάς, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο «για σκληρή μάχη των 180 ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των 120 στελεχών της Ελληνικής αστυνομίας, αλλά και των Γερμανών πυροσβεστών που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ώστε να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές».

«Χάρη στην αποτελεσματική προσπάθεια όλων δεν έχει χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, ούτε κατοικίες» επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και προσέθεσε: «Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη για να αντιμετωπιστεί και αυτή η πυρκαγιά. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους 180 άνδρες της ΠΥ και τα 120 στελέχη της ΕΛΑΣ, οι οποίοι σε στενή συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση, αγωνίζονται για να σταματήσουν τις φλόγες, να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων».