Eurovision 2023: Σε ποια χώρα “κλείδωσε” o διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός δεν μπορούσε να διεξαχθεί στην Ουκρανία για λόγους ασφαλείας

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε σε συμφωνία με την Ουκρανία, τη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, να υποδεχθεί το 2023 τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού λόγω της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Αν και η παράδοση ορίζει ότι ο νικητής του διαγωνισμού διοργανώνει την εκδήλωση της επόμενης χρονιάς, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) δήλωσε ότι για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε από τη Βρετανία να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision.

«Ύστερα από αίτημα της EBU (που διοργανώνει την εκδήλωση) και των ουκρανικών αρχών, το BBC δέχθηκε να υποδεχθεί τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά», ανέφερε σε ανακοίνωση η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού Ναντίν Ντόρις, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του περασμένου Μαΐου.

Την εκδήλωση, που συνήθως προσελκύει σχεδόν 200 εκατ. τηλεθεατές, θα διοργανώσει πλέον το BBC. Τελευταία φορά που ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία ήταν το 1998. Η Ουκρανία αυτομάτως θα περάσει στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού, σύμφωνα με την EBU.

«Λυπούμαστε πολύ που οι συνάδελφοι και φίλοι μας στην Ουκρανία δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2023», ανέφερε σε ανακοίνωση ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι. Σύμφωνα με τον ίδιο, το BBC δεσμεύεται για μια εκδήλωση που θα αποτυπώνει τον «ουκρανικό πολιτισμό και θα προβάλλει παράλληλα την ποικιλομορφία της βρετανικής μουσικής και δημιουργικότητας».

Η Βρετανία τερμάτισε στη δεύτερη θέση του φετινού διαγωνισμού που έγινε τον Μάιο στην Ιταλία. Το BBC ανακοίνωσε ότι τώρα θα ξεκινήσει τη διαδικασία για να βρεθεί ποια πόλη θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό.

