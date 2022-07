Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Gazprom μειώνει την ροή μέσω του Nord Stream 1

Ο ρωσικός κολοσσός φυσικού αερίου Gazprom ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι μειώνει τις ημερήσιες παραδόσεις φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream 1 στα 33 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αρχής γενομένης από την Τετάρτη.

Αυτό θα αντιστοιχεί στο 20% της χωρητικότητας του αγωγού με την τρέχουσα ροή φυσικού αερίου στη Γερμανία φτάνει μόλις στο 40%.

Η εταιρεία είπε ότι σταματά τη λειτουργία άλλης τουρμπίνας λόγω της «τεχνικής κατάστασης του κινητήρα».

Η Gazprom ανέφερε ότι έπρεπε να σταματήσει έναν άλλο στρόβιλο αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream για λόγους συντήρησης τη Δευτέρα.

Το αποτέλεσμα είναι η μείωση των ροών φυσικού αερίου από την πλήρη δυναμικότητα άνω των 160 κυβικών μέτρων αερίου που εξάγονται καθημερινά σε 33 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η διακοπή της τουρμπίνας θα έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη χωρητικότητα σε αυτό το επίπεδο στις 27 Ιουλίου, καθώς η παραγωγική ικανότητα μειώνεται στο σταθμό συμπίεσης Portovaya της Ρωσίας.

