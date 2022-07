Κόσμος

Εκτέλεσαν άνδρα που έβαλε φωτιά στην πρώην σύζυγό του σε… ζωντανή μετάδοση

Η γυναίκα πέθανε από τα τραύματά της λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση σε βάρος της.



Ένας Κινέζος εκτελέστηκε μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του. Το θύμα έκανε ζωντανή μετάδοση στα social media όταν ο θύτης της έβαλε φωτιά, οδηγώντας τη σε βίαιο θάνατο.

Σύμφωνα με τον Guardian, το λαϊκό δικαστήριο της αυτόνομης θιβετιανής και τσιάνγκ νομαρχίας Νγκάουα, επιβεβαίωσε την εκτέλεση του Τάνγκ Λου.

Ο Τάνγκ έβαλε φωτιά στην πρώην σύζυγό του τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ εκείνη έκανε ζωντανή μετάδοση στο Douyin, την κινεζική έκδοση του TikTok που διαχειρίζεται η ίδια μητρική εταιρεία.

Η 30χρονη γυναίκα, γνωστή στο διαδίκτυο ως Λούμο, αναρτούσε περιεχόμενο από την καθημερινότητά της. Ήταν Θιβετιανή και συνήθιζε να φορά παραδοσιακές φορεσιές.

Πέθανε από τα τραύματά της λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση σε βάρος της.

Η αδελφή της Λούμο αποκάλυψε στην εφημερίδα Paper, μέσο ενημέρωσης με έδρα τη Σαγκάη, ότι η 30χρονη έπεφτε θύμα ενδοοικογενειακής βίας για χρόνια πριν τελικώς αποφασίσει να ζητήσει διαζύγιο.

Ο δράστης συνελήφθη λίγες μέρες μετά τη δολοφονία και είχε καταθέσει έφεση κατά της απόφασης, η οποία, όμως δεν έγινε δεκτή.

Το τελευταίο διάστημα επικρατούσε ιδιαίτερη αναταραχή στο διαδίκτυο γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας, με πολίτες να εκφράζουν την έντονη κριτική τους για τη νομοθεσία γύρω από τα διαζύγια, μεταξύ άλλων

