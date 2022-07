Αθλητικά

Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν

Πότε ξεκινά το νέο πρωτάθλημα. Τα ζευγάρια της 1ης αγωνιστικής και αναλυτικά όλα το πρόγραμμα.



Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/7) η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης του προγράμματος του νέου πρωταθλήματος Super League 2022/23 που θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 20-21 Αυγούστου.

Ο περσινός πρωταθλητής Ελλάδας Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο γήπεδο της Τούμπας με τον Παναιτωλικό, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο Παναθηναϊκός τον Ιωνικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει εκτός έδρας τις υποχρεώσεις της (κατόπιν σχετικού αιτήματος), παίζοντας στη Λαμία με την τοπική ομάδα.

Ο πρώτος γύρος της κανονικής περιόδου θα ολοκληρωθεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου λόγω της επιβεβλημένης διακοπής που θα πρέπει να υπάρξει σε όλα τα πρωταθλήματα παγκοσμίως, ελέω της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Η κανονική περίοδος ολοκληρώνεται στο διήμερο 11-12 Μαρτίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα play off και τα play out.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League 2022/23

1η αγωνιστική / 20-21 Αυγούστου 2021

ΑΡΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΑΘΗΝΩΝ - ΟΦΗ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - AEK

2η Αγωνιστική / 27-28 Αυγούστου 2022

AEK-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

3η Αγωνιστική /03-04 Σεπτεμβρίου 2022

AEK-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΦΗ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4η Αγωνιστική / 10-11 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-AEK

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

5η Αγωνιστική / 17-18 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-AEK

6η Αγωνιστική / 01-02 Οκτωβρίου 2022

AEK-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΡΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

7η Αγωνιστική / 08-09 Οκτωβρίου 2022

ΑΡΗΣ-AEK

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΣΛΑΜΙΑ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

8η Αγωνιστική / 15-16 Οκτωβρίου 2022

AEK-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

9η Αγωνιστική / 22-23 Οκτωβρίου 2022

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-AEK

ΟΦΗ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

10η Αγωνιστική / 29-30 Οκτωβρίου 2022

AEK-ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ-ΟΦΗ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

11η Αγωνιστική / 05-06 Νοεμβρίου 2022

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-AEK

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡΗΣ

ΟΦΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΣ-ΛΑΜΙΑ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

12η Αγωνιστική / 09-10 Νοεμβρίου 2022

AEK-ΟΦΗ

ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

13η Αγωνιστική / 12-13 Δεκεμβρίου 2022

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-AEK

ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΑΡΗΣ

ΠΑΣ-ΛΑΜΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

14η Αγωνιστική / 21-22 Δεκεμβρίου 2022

AEK-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

15η Αγωνιστική / 28-29 Δεκεμβρίου 2022

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΟΚ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-AEK

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

16η Αγωνιστική / 04-05 Ιανουαρίου 2023

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-AEK

17η Αγωνιστική / 07-08 Ιανουαρίου 2023

AEK-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ

18η Αγωνιστική / 14-15 Ιανουαρίου 2023

AEK-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

19η Αγωνιστική / 21-22 Ιανουαρίου 2023

ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-AEK

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

20η Αγωνιστική / 28-29 Ιανουαρίου 2023

AEK-ΑΡΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ

21η Αγωνιστική / 04-05 Φεβρουαρίου 2023

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-AEK

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

22η Αγωνιστική / 11-12 Φεβρουαρίου 2023

AEK-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΦΗ

23η Αγωνιστική / 18-19 Φεβρουαρίου 2023

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΟΦΗ-ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ-AEK

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

24η Αγωνιστική / 25-26 Φεβρουαρίου 2023

AEK-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΟΦΗ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ

25η Αγωνιστική / 04-05 Μαρτίου 2023

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΟΦΗ-AEK

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ

26η Αγωνιστική / 11-12 Μαρτίου 2023

AEK-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΡΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ-ΠΑΟΚ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΣ-ΛΑΜΙΑ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ PLAY OFF ΚΑΙ PLAY OUT

1η αγωνιστική / 18-19 Μαρτίου 2022

2η αγωνιστική / 1-2 Απριλίου 2022

3η αγωνιστική / 5 Απριλίου 2022

4η αγωνιστική / 8-9 Απριλίου 2022

5η αγωνιστική / 22-23 Απριλίου 2022

6η αγωνιστική / 26 Απριλίου 2022

7η αγωνιστική / 29-30 Απριλίου 2022

8η αγωνιστική / 3 Μαΐου 2022

9η αγωνιστική / 6-7 Μαΐου 2022

10η αγωνιστική / 13-14 Μαΐου 2022