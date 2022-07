Αθλητικά

ΑΕΚ: Συνέχισε με νίκες στα φιλικά

Δύο στα δύο η ΑΕΚ στα φιλικά. Κέρδισε την Φόλενταμ με ανατροπή.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα φιλικά προετοιμασίας σημείωσε η ΑΕΚ, καθώς μετά την Γκενκ (2-0), επικράτησε κι επί της νεοφώτιστης στην Eredivisie, Φόλενταμ με 2-1 στο προπονητικό κέντρο του Αλκμάαρ, σε ένα ματς που (μετά από συμφωνία των δύο ομάδων) διεξήχθη σε... τέσσερα 25λεπτα. Οι Αραούχο και Κοσίδης (πέναλτι) σημείωσαν τα δύο γκολ των «κιτρινόμαυρων» που έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες στα πρώτα δύο 25λεπτα, προηγήθηκε με τον Φαν Μίγχεμ η ολλανδική ομάδα.

Η ΑΕΚ που ξεκίνησε και το αποψινό ματς με διάταξη 3-5-2, βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 4’, όταν από ένα «φθηνό» λάθος του Γιώργου Αθανασιάδη (δεν έδιωξε καλά την μπάλα καθώς του έβαλε κόντρα ο Ελ Καντίρι) ο Φαν Μίγχεμ με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0 για τη Φόλενταμ.

Στο 9’ οι Ολλανδοί έφτασαν πολύ κοντά και σε δεύτερο τέρμα, όμως από νέα λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Μιούρεν, ο οποίος πλάσαρε λίγο άουτ...

Η ΑΕΚ άρχισε να ανεβάζει σιγά-σιγά την απόδοσή της και στο 16’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν οι Γκατσίνοβιτς και Αραούχο συνδυάστηκαν εξαιρετικά, όμως το πλασέ του Αργεντινού αποκρούστηκε από τον Φίλιπ Στάνκοβιτς. Δύο λεπτά αργότερα ο Τσούμπερ είχε άλλη μία καλή ενέργεια, όμως το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της Φόλενταμ.

Από την εκκίνηση του δευτέρου 25λέπτου, η ΑΕΚ άρχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και στο 32’ έφερε το ματς στα ίσα με ένα γκολ... καρμπόν σαν αυτό που δέχθηκε. Ο Λιβάι Γκαρσία πίεσε ψηλά τον γκολκίπερ της Φόλενταμ, Στάνκοβιτς, του έβαλε κόντρα όσο χρειαζόταν για να κλέψει την μπάλα ο Αραούχο και να τον προσπεράσει ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα (34’), ο Αργεντινός αρχηγός της ΑΕΚ έπιασε ένα καταπληκτικό αριστερό βολέ, όμως ο Στάνκοβιτς έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στο 35’ ξανά ο Αραούχο είχε πλασέ λίγο άουτ.

Στο 37’ Πινέδα είχε άλλο ένα μακρινό σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 42’ το απευθείας φάουλ του Τσούμπερ, ανάγκασε τον γκολκίπερ της Φόλενταμ σε ακόμη μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Με το ξεκίνημα του τρίτου 25λέπτου, ο Ματίας Αλμέιδα άλλαξε όλη την ενδεκάδα της ΑΕΚ, αλλά διατήρησε την τριάδα στην άμυνα, με το νέο «αίμα» των «κιτρινόμαυρων» να μπαίνει στο ματς με πολύ όρεξη. Στο 62’ ο Γιούσης είχε μία πολύ καλή ενέργεια, ωστόσο ο Λάουερς έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 70’ ο Μουστακόπουλος πλάσαρε άουτ από το ύψος του πέναλτι, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Φράνσον πίεσε ψηλά, έκλεψε τη μπάλα και κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του απ’ τον γκολκίπερ Λάουερς. Ο Κοσίδης ανέλαβε την εκτέλεση στο 72’ κι ευστόχησε απ’ τα έντεκα μέτρα, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΚ με 2-1.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και να έχει πολύ πιο πειστική εικόνα στο γήπεδο και στο 91’ ο Γιούσης από πολύ καλή θέση έχασε σημαντική ευκαιρία να σημειώσει τρίτο γκολ για τους «κιτρινόμαυρους».

Διαιτητής: Γιάνσεν (Ολλανδία)

Κίτρινες: Μπιλάλ Ουλντ-Τσικχ, Λάουερς / Πινέδα, Άμραμπατ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΦΟΛΕΝΤΑΜ (Βιμ Γιόνκ): Φ. Στάνκοβιτς (50’ Λάουερς), Πλατ (50’ Ζεφούικ), Μιράνι, Μούρκιν, Φαν Ντούιλ (50’ Ναζίχ), Μιούρεν, Φαν Μίγχεμ, Αντονούτσι (50’ Οριστάνιο), Μπεναμάρ (71’ Γκουστάβο), Ελ Καντίρι (50’ Ελμπέρς), Μπιλάλ Ουλντ-Τσικχ (50’ Βαλίντ Ουλντ-Τσικχ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης (50’ Τ. Στάνκοβιτς), Μήτογλου (50’ Ραντόνια), Σιμάνσκι (50’ Κορνέζος), Τζαβέλλας (50’ Μοχαμάντι), Γιόνσον (50’ Μουστακόπουλος), Γκατσίνοβιτς (50’ Μιτάι), Μάνταλος (50’ Φράνσον, 90’ Τζούντα Γκαρσία), Πινέδα (50’ Άμραμπατ), Λιβάι Γκαρσία (50’ Γιούσης), Τσούμπερ (50’ Χατζισαφί), Αραούχο (50’ Κοσίδης).

*Απ’ το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φόλενταμ απουσίασε ο Λάζαρος Ρότα, καθώς η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί κι ο διεθνής μπακ των «κιτρινόμαυρων» αναχώρησε λίγες ώρες πριν από τον αγώνα για την Αθήνα, προκειμένου να είναι δίπλα στην οικογένειά του.

*Το παιχνίδι παρακολούθησαν από κοντά τόσο ο Έλληνας στόπερ της Αλκμάαρ, Παντελής Χατζηδιάκος, όσο κι ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας, Τζον φαν’τ’ Σιπ, ο οποίος είχε ένα μικρό διάλογο πριν αρχίσει ο αγώνας με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.

