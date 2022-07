Αθλητικά

Super League: Ορίστηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος

Η Super League 1 έκανε γνωστή την ημερομηνία της κλήρωσης για το καινούριο πρωτάθλημα καθώς και τις αποφάσεις του νέου διοικητικού συμβουλίου .

Με ομόφωνη απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο της Super League ενέκρινε την προκήρυξη του πρωταθλήματος της περιόδου 2022-23, η οποία δεν παρουσιάζει αλλαγές συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν.

Το σύστημα διεξαγωγής παραμένει ως έχει, με τις πρώτες έξι ομάδες της κανονικής περιόδου να συνεχίζουν στα πλέι οφ και τις υπόλοιπες οκτώ στα πλέι άουτ, μετά το πέρας των οποίων ο τελευταίος της κατάταξης υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία, ενώ ο προτελευταίος δίνει αγώνες μπαράζ με τον δεύτερο της Super League 2.

Επίσης, το προσεχές διάστημα θα συζητηθούν προτάσεις, τις οποίες θα επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας της Super League, για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος από την αγωνιστική περίοδο 2023-24.

Στο σημερινό Δ.Σ. εγκρίθηκε ομόφωνα το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας σεζόν 2022-23 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου.

Το πρώτο σφύριγμα στο εφετινό πρωτάθλημα θα ακουστεί στις 20 Αυγούστου, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου 2023.

Η λήξη του πρώτου γύρου ορίστηκε για τις 13 Νοεμβρίου, λόγω της έναρξης του Μουντιάλ στο Κατάρ, ενώ η έναρξη του β΄ γύρου προγραμματίστηκε για τις 21 Δεκεμβρίου 2021.

Τα πλέι οφ/πλέι άουτ θα ξεκινήσουν στις 18 Μαρτίου 2023 και θα περατωθούν στις 14 Μαΐου 2023.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά του Πρωταθλήματος Super League 2022-23! Η κλήρωση τη Δευτέρα 25 Ιουλίου!#slgr pic.twitter.com/DdpBL9gdtE — Super League Greece (@Super_League_GR) July 13, 2022

Η ανακοίνωση:

«Εγκρίθηκε ομόφωνα το ετήσιο συνοπτικό πρόγραμμα αγωνιστικής περιόδου 2022-23 και δόθηκε ομόφωνα εξουσιοδότηση στον πρόεδρο και στην αναπληρώτρια πρόεδρο του Δ.Σ., περί ορισμού αγώνων της 1ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Super League.

Σε συνέχεια σχετικής πρότασης του προέδρου Δ.Σ., η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, αποφασίστηκε ότι σε συνεδρίαση του Δ.Σ. το προσεχές διάστημα, θα συζητηθούν προτάσεις, τις οποίες θα επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας της Super League, για τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Super League επόμενων αγωνιστικών περιόδων (από 2023-24 και εντεύθεν).

Η κλήρωση των αγώνων της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Super League 2022-23, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκήρυξη του Πρωταθλήματος Υποδομών Κ19 Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2022-23».

