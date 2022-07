Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η απόφαση για το αίτημα αναβολής Μιχαλολιάκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στο αίτημα αναβολής της δίκης που υπέβαλε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος αναμένεται σήμερα.

Η απάντηση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στο αίτημα αναβολής της δίκης που υπέβαλε δια των συνηγόρων του ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος αναμένεται σήμερα ,στην τρίτη συνεδρίαση του δικαστηρίου που κρίνει την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Το δικαστήριο αναμένει από την υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου να προσκομίσει τις ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που ζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση , της 6ης Ιουλίου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της υγείας του καταδικασμένου σε κάθειρξη 13 ετών αρχηγού της οργάνωσης ο οποίος, όπως ανέφεραν οι συνήγοροι του, νόσησε από κορονοϊό και μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ, βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση το δικαστήριο, ζήτησε από την υπεράσπισή του να προσκομίσει πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό για την κατάσταση της υγείας του και εφόσον είναι εφικτό, γνωμάτευση με την πρόβλεψη των γιατρών ως προς τον χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του κατηγορούμενου , για την αποκατάσταση των προβλημάτων υγείας του Νίκου Μιχαλολιάκου φαίνεται να απαιτείται χρόνος που φθάνει τους τρεις μήνες.

Οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα πρέπει αφού αξιολογήσουν τα δεδομένα των ιατρικών βεβαιώσεων που θα προσκομίσει σήμερα η πλευρά του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και αφού ακούσουν την πρόταση της Εισαγγελέα , να λάβουν απόφαση που θα κρίνει αν η διαδικασία θα προχωρήσει, αν θα διακοπεί για τον Σεπτέμβριο ή αν θα πρέπει η δίκη να οδηγηθεί σε αναβολή.

Στο δικαστήριο δεν έχουν νομιμοποιηθεί κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις οι Συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας (Πολιτική Αγωγή) που εκπροσωπούν την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, οι οποίοι ζητούν να τους αποδεχθεί το δικαστήριο, ώστε να λήξει "η σιωπή τους", όπως ανέφεραν στην προηγούμενη συνεδρίαση και να μπορούν να έχουν λόγο σε όσα διαλαμβάνονται και αφορούν την εξέλιξη της δίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα - Οι επενδύσεις και τα super deals

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)

Καιρός - Καύσωνας: ζέστη και μπόρες την Τρίτη