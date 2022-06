Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναβολή ζήτησε ο Μιχαλολιάκος

Με αίτημα αναβολής της δίκης προσήλθαν στο δικαστήριο οι συνήγοροι υπεράσπισης του αρχηγού της οργάνωσης. Πολιτικός κρατούμενος δήλωσε ο Λαγός.



Με αίτημα αναβολής της δίκης της Χρυσής Αυγής προσήλθαν στο δικαστήριο οι συνήγοροι υπεράσπισης του αρχηγού της οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου.

Οι συνήγοροι του, απόντος από το δικαστήριο, κατηγορούμενου αμέσως μετά την δήλωση εκπροσώπησής του στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων είπαν ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος απουσιάζει για λόγους υγείας, καθώς είχε νοσηλευτεί με κόβιντ επί δύο μήνες στην εντατική και πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης.

Οι συνήγοροι έθεσαν θέμα με την επίδοση της κλήσης του καταδικασμένου σε 13ετη κάθειρξη χωρίς ανασταλτικό στην έφεση, αρχηγού της Χρυσής Αυγής αναφέροντας πως δεν επιδόθηκε νόμιμα η κλήση στον εντολέα τους.

«Θεωρητικά εκλητεύθη από το δικαστήριο, ενώ ήταν στη ΜΕΘ και είχε απώλεια συνείδησης, οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Δεν έχει καν την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου δεν ξέρει γιατί δικάζεται!», είπε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης.

Λίγο νωρίτερα κατά την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων όταν η πρόεδρος φώναξε το όνομα του κρατούμενου ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού εκείνος όρθιος με δυνατή φωνή απάντησε:" Ιωάννης Λαγός πολιτικός κρατούμενος. Παρών κυρία Πρόεδρε"

Η πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα 56 κατηγορουμένων, εκ των οποίων ένας έχει αποβιώσει, ένας έχει παραιτηθεί του δικαιώματός του για έφεση, ενώ τέσσερις είναι αντιμέτωποι μόνο με αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων που θα δικαστούν σε δεύτερο βαθμό είναι 54, με τους 50 να δικάζονται ξανά για εγκληματική οργάνωση και κάποιοι εξ αυτών για επιπλέον κακουργήματα που αφορούν είτε τη δολοφονία Φύσσα είτε την επίθεση κατά Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Το «παρών» σήμερα έδωσαν συνολικά 16 κατηγορούμενοι. Πέντε κατηγορούμενοι δεν είχαν δικηγόρο και κάποιοι εξ αυτών ζήτησαν από το δικαστήριο να τους διορίσει.

Οι μάρτυρες που εκφώνησε η πρόεδρος είναι 146.

Πρώτοι μάρτυρες κατηγορητηρίου είναι οι γονείς του Παύλου Φύσσα, Παναγιώτης και Μάγδα, οι οποίοι θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Εν τω μεταξύ, έξω από το Εφετείο, πλήθος κόσμου συμμετείχε από το πρωί στην αντιφασιστική συγκέντρωση, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής.

Από το πρωί, πολιτικοί φορείς, συνδικαλιστές οργανώσεις, σωματεία, εργαζόμενοι και φοιτητές με κεντρικό σύνθημα "οι ναζί στη φυλακή" συμμετείχαν στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση μπροστά από το Εφετείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έντονη ήταν η παρουσία της Αστυνομίας ενώ αποκλεισμένοι από κλούβες και διμοιρίες των ΜΑΤ ήταν οι δρόμοι γύρω από το Εφετείο. Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν για περίπου 4 ώρες στο σημείο, ωστόσο οι δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής έκτασης αναμένονται κατά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, καθώς οι κατηγορούμενοι οι οποίοι είναι και κρατούμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις φυλακές Κορυδαλλού με ειδική μεταγωγή.

