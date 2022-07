Κόσμος

Επικοινωνία Ακάρ και Όστιν - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Λόιντ Τζέιμς Όστιν, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ:

"Ο Υπουργός Άμυνας, Lloyd J. Austin III συνομίλησε τηλεφωνικώς σήμερα με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, Hulusi Akar, προκειμένου να συζητήσουν την σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στη Συρία και την ανάγκη για την συνέχιση των προσπαθειών για την μείωση των εντάσεων στο Αιγαίο μέσω εποικοδομητικού διαλόγου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και ο Υπουργός Austin ευχαρίστησε τον Υπουργό Akar για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες της Τουρκίας αναφορικά με την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία".

