Φωτιά στο Χαϊδάρι: Ρίψεις νερού και από αέρος

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνέλια, στο Χαϊδάρι της Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την κατάσβεση της φωτιάς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι η πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος έχει οριοθετηθεί με την άμεση επέμβαση επίγειων περιπολικών, 2 CL215 που ήταν σε εναέρια περιπολία και 2 Erickson από Τατόι και Ελευσίνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνέλια, στο Χαϊδάρι Αττικής. ??Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2022

