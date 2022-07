Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: “Όχι” στο αίτημα Μιχαλολιάκου - Ένταση και νέα διακοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση στο Εφετείο πριν τη λήξη της δίκης. Η τοποθέτηση του Γιάννη Λαγού που άναψε φωτιές και η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα.



Τη διακοπή για τις 28 Σεπτεμβρίου της δευτεροβάθμιας δίκης για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, που σήμερα πέρασε στην τρίτη συνεδρίαση, αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα του αρχηγού της οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου για αναβολή της δίκης μέχρι να βελτιωθεί η υγεία του, με ανάλογη απορριπτική εισαγγελική πρόταση.

Λίγο μετά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας υπήρξε μεγάλη ένταση με αφορμή τη συζήτηση του αιτήματος αναβολής του Νίκου Μιχαλολιάκου, η υπεράσπιση του οποίου, που τονίζει ότι δεν έχει επίσημη εντολή από τον καταδικασμένο σε 13 ετών κάθειρξη, προσκόμισε ιατρικές γνωματεύσεις για την κατάσταση της υγείας του «που δεν επιτρέπει να παρασταθεί ο ίδιος στο δικαστήριο». Οι συνήγοροι του αρχηγού της Χρυσής Αυγής ανέφεραν πως ο εντολέας τους αντιμετωπίζει ζητήματα αντιληπτικής ικανότητας, μετά την πολυήμερη νοσηλεία του σε ΜΕΘ λόγω κορονοϊού. Ο δικηγόρος Δημ. Παπαδέλης προσκόμισε ιατρική βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία ο ηγέτης της Χρυσής Αυγής νοσηλεύεται -από τις 6 Ιουνίου- πάσχων από σύνδρομο post Covid-19 και βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και αυτοεξυπηρέτησης. Επίσης, γίνεται αναφορά σε έκπτωση αντανακλαστικών για ικανοποιητική επικοινωνία, αν και ελλειμματική, καθώς και ότι ο ασθενής χρειάζεται 3-4 μήνες νοσηλείας για την αποκατάστασή του.

«Έχει κενά μνήμης, χάνει τον ειρμό των σκέψεών του. Πώς θα μου πει την υπερασπιστική γραμμή που θέλει να ακολουθήσουμε; Πώς θα τον υπερασπιστώ;», αναρωτήθηκε ο κ. Παπαδέλης, εμμένοντας στην ολιγόμηνη αναβολή της υπόθεσης.

Οι συνήγοροι άλλων κατηγορουμένων έθεσαν ζήτημα αποχής τους από τη δίκη επικαλούμενοι απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων που ορίζει να απέχουν οι δικηγόροι μετά από τρεις διακοπές πριν την έναρξη δίκης.

Κατά της αναβολής ή και διακοπής της δίκης τάχθηκε ο Γιάννης Λαγός, ο οποίος, μετά τον συνήγορό του, Κωνσταντίνο Πλεύρη, έλαβε ο ίδιος τον λόγο και είπε στο δικαστήριο ότι επιθυμεί την πρόοδο της δίκης ώστε να αποδείξει την αδικία που έγινε σε βάρος του.

«Σέβομαι τη θέση του κυρίου Μιχαλολιάκου, αλλά βρίσκομαι στη φυλακή τρία χρόνια για ποινή που θεωρώ άδικη. Έκανα απεργία πείνας 25 ημέρες και σταμάτησα γιατί έμαθα ότι θα ξεκινήσει το Εφετείο το καλοκαίρι. Έχουν περάσει 40 ημέρες χωρίς να ξεκινήσουμε. Ποια η ουσία της απεργίας πείνας; Θέλω να μιλήσω με στοιχεία, να δείξω ότι κακώς έχω καταδικαστεί. Αν αθωωθώ ή αν πάρω ελαφρυντικό, δεν θέλω να γίνει αφού έχω εκτίσει την ποινή μου των 13 ετών», σημείωσε ο ευρωβουλευτής.

Η πολιτική αγωγή εναντιώθηκε στη θέση περί αποχής, λέγοντας ότι η απόφαση της Ολομέλειας δεν αφορά την παρούσα διαδικασία η οποία, όπως είπαν, έχει ξεκινήσει, έχει εκφωνήσει μάρτυρες το δικαστήριο και έχει λάβει αποφάσεις επί αιτημάτων αναστολής. Όπως τόνισαν οι συνήγοροι των θυμάτων, η απόφαση της Ολομέλειας αφορά υποθέσεις που διακόπτονται χωρίς να γίνει έναρξη της διαδικασίας.

Αντίθετοι δήλωσαν, επίσης, οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής και σε αναβολή της δίκης για τους λόγους υγείας που επικαλείται ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η πολιτική αγωγή αμφισβήτησε τα θέματα αντίληψης και επιπέδου συνείδησης του Νίκου Μιχαλολιάκου, που έθεσαν οι συνήγοροί του, προσκομίζοντας δημοσίευμα από προσωπική ιστοσελίδα του αρχηγού της Χρυσής Αυγής όπου ο κατηγορούμενος φαίνεται να σχολιάζει πρόσφατη απόφαση για υπόθεση βιασμών ανηλίκων. Συνήγοροι υπεράσπισης άρχισαν να αντιδρούν με την πρόεδρο να καλεί τους αστυνομικούς να «επιβάλουν την τάξη».

Η εντολή της προέδρου πυροδότησε περαιτέρω την ατμόσφαιρα που έγινε εκρηκτική: «Να κάνουν τι οι αστυνομικοί, να μας συλλάβουν; Θα συλλάβουν συνηγόρους κατηγορουμένων;» «Ντροπή. Να φέρετε τα ΜΑΤ» φώναζαν οι συνήγοροι, με την πρόεδρο να επιμένει ζητώντας από τον επικεφαλής αστυνομικό να επιληφθεί. Η κατάσταση για μερικά λεπτά ήταν χαώδης και το δικαστήριο αποσύρθηκε. Λίγο πριν ο εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής Κώστας Παπαδάκης τόνισε πως οι αστυνομικοί «δεν βρίσκονται στην αίθουσα για τους συνηγόρους».

Μετά την επανάληψη της διαδικασίας, η πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου, αφού επεσήμανε πως στο επίμαχο ιστολόγιο δεν αναρτά μόνο ο ίδιος ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ζήτησε και πάλι, όπως στην έναρξη της δίκης, να ορίσει το δικαστήριο ιατροδικαστή να επισκεφθεί τον κατηγορούμενο στο κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος και να αποφανθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής, το οποίο -όπως είπε- ασκείται «καταχρηστικώς» από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, που «δύναται να προσέρχεται στο δικαστήριο με αναπηρικό αμαξίδιο όπως κάθε κατηγορούμενος με κινητικά προβλήματα».

Η εισαγγελική λειτουργός επικαλέστηκε το αντικείμενο της δίκης το οποίο, όπως ανέφερε, «είναι δημοσίου συμφέροντος καθώς αφορά τη λειτουργία κοινοβουλευτικού κόμματος και τεράστιου κοινωνικού ενδιαφέροντος». Επίσης, επικαλέστηκε το έγκλημα της ανθρωποκτονίας που αποτελεί ένα εκ των αδικημάτων της δίκης και το δικαίωμα των συγγενών των θυμάτων σε ταχεία εκδίκαση και όχι «αφόρητη διαιώνιση της διαδικασίας».

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι επί πεντέμισι χρόνια ο κατηγορούμενος δεν προσήλθε στο πρώτο δικαστήριο παρά μόνο για την απολογία του.

Η ένταση συνεχίστηκε και στο κλείσιμο της τρίτης συνεδρίασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που δικάζει τη Χρυσή Αυγή.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Ιωάννης Λαγός θέλησε να τοποθετηθεί για θέματα της διαδικασίας αναφερόμενος σε «πολιτική δίωξη» σε βάρος του. Ο κρατούμενος ευρωβουλευτής είπε πως δεν του επιτράπηκε να εκφωνήσει ομιλία και να ψηφίσει ως ευρωβουλευτής, θέμα για το οποίο τον διέκοψε η πρόεδρος που του επεσήμανε ότι το ζήτημα δεν σχετίζεται με την παρούσα διαδικασία. Ο κ. Λαγός αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Εσείς που ευαγγελίζεστε την Αριστερά, μιλάμε για δημοκρατία εδώ;».

Προς αποφόρτιση της έντασης που έδειχνε να κλιμακώνεται η έδρα αποχώρησε ενώ φίλοι και υποστηρικτές του ευρωβουλευτή άρχισαν να χειροκροτούν τον κατηγορούμενο ο οποίος οδηγούμενος στα κρατητήρια φώναξε: «Θα το ξεφτιλίσουμε το δικαστήριο σας! Λαμόγια!».

Στο συμβάν παρενέβη η Μάγδα Φύσσα και άλλοι πολίτες που βρίσκονταν στην απέναντι πλευρά της αίθουσας που φώναξαν στους κρατούμενους: «Στα λαγούμια σας! Στις τρύπες σας! Τελειώσατε!». Ακολούθησε η απάντηση των υποστηρικτών Λαγού: «Τώρα ξεκινάμε! Ψόφο, γουρούνια!».

Το δικαστήριο λίγο πριν από τη λήξη της συνεδρίασης και την ευχή της προέδρου για «καλό καλοκαίρι» έπαυσε την ποινική δίωξη των πλημμελημάτων που αντιμετώπιζαν αρκετοί κατηγορούμενοι, παράλληλα με τις βαρύτερες πράξεις, λόγω παραγραφής, ενώ απέρριψε τα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής που υπέβαλαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρικικά: Νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Θεσσαλονίκη: νεκρός ο άνδρας που έπεσε από σκαλωσιά

Πλεύρης - Τσίπρας: η καραντίνα, η μάσκα και η δεξίωση στο Προεδρικό