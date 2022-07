Πολιτική

Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σε Μητσοτάκη: Μπορούμε να παρέχουμε στην Ελλάδα φθηνότερη ενέργεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O διάλογος που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας



Την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν την διμερή στρατηγική σχέση αλλά και την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών επεσήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον διάλογο που είχε με τον Πρίγκιπα Διαδόχου του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Από την πλευρά του ο Σαουδάραβας ηγέτης επέμεινε στην ιστορική ευκαιρία που έχουν οι δυο χώρες να υπογράψουν σημαντικές συμφωνίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και των επικοινωνιών.

Ακολουθεί ο διάλογος των δυο ηγετών:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Υψηλότατε, είναι πραγματικά χαρά μου να σας υποδέχομαι στην Αθήνα, στο πρώτο ταξίδι σας στην Ευρώπη μετά την πανδημία Covid-19. Είναι μία ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη δύναμη της στρατηγικής μας σχέσης. Θα υπογράψουμε σημαντικές συμφωνίες και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και πώς να ενισχύσουμε περαιτέρω την σημαντική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική συνεργασία.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι για το project «Vision 2030» και τη φιλοδοξία που το διατρέχει. Και θα θέλαμε να εξετάσουμε περαιτέρω ευκαιρίες για συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες μας, στις οικονομίες μας και να προσελκύσουμε περισσότερες σαουδαραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Είναι, λοιπόν, μεγάλη μου χαρά να σας υποδέχομαι στην Αθήνα και στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud: Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι βρίσκομαι στην Αθήνα και σας ευχαριστώ πραγματικά για τη θερμή υποδοχή, η οποία σημαίνει πολλά για εμένα και για τη Σαουδική Αραβία.

Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι μια ιστορική σχέση και πιστεύω ότι έχουμε επίσης ιστορικές ευκαιρίες, πολλές από τις οποίες πρόκειται να οριστικοποιήσουμε σήμερα. Συνδέοντας τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούμε να παρέχουμε στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας πολύ φθηνότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα υπογράψουμε μνημόνιο κατανόησης σχετικά με αυτό σήμερα.

Μας απασχολεί επίσης το υδρογόνο και πώς να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε κόμβο για την Ευρώπη όσον αφορά το υδρογόνο, πρόκειται για κάτι που αλλάζει τα δεδομένα και για τις δύο χώρες. Εργαζόμαστε επίσης για τη διασύνδεση του δικτύου τηλεπικοινωνιών.

Αυτά τα τρία είναι όλα σημαντικά ζητήματα που πρόκειται να αλλάξουν τη θέση της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας και θα υποστηρίξουν την Ευρώπη, ειδικά τη νότια και τη δυτική Ευρώπη, με πολύ φθηνότερη και αποδοτική ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε κι ένα τέταρτο σημαντικό θέμα που μπορούμε να ανακοινώσουμε σήμερα, μπορούμε να το κάνουμε αργότερα, εργαζόμαστε σε αυτό.

Και σίγουρα έχουμε πλούσια ατζέντα: επενδύσεις, εμπόριο, οικονομική ατζέντα, πολιτική ατζέντα, ασφάλεια. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι όταν έρχομαι στην Ελλάδα, δεν θα έρχομαι με άδεια χέρια. Έχουμε πολλά ζητήματα που θα αλλάξουν τα δεδομένα και για τις δύο χώρες μας, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Σας ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ, Υψηλότατε.

Η επίσημη επίσκεψη σήμερα και αύριο του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα σηματοδοεί τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, που επιβεβαιώθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ριάντ τον Οκτώβριο του 2021 και αναμένεται να επισφραγιστεί με την υπογραφή σειράς διμερών συμφωνιών στην Αθήνα, και με το έντονο ενδιαφέρον της σαουδαραβικής πλευράς για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν συνοδεύεται από πολυπληθή κυβερνητική και επιχειρηματική αντιπροσωπεία.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ενδεικτικό της σημασίας, που αποδίδει η Σαουδική Αραβία στις σχέσεις με την Ελλάδα -ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή- είναι το γεγονός ότι η αποψινή επίσκεψη του πρίγκιπα, διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα είναι η πρώτη του διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Απρίλιο του 2018.





Ειδήσεις σήμερα:

Πούτιν - Ερντογάν: “Κλείδωσε” η συνάντηση στο Σότσι

Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

Δίκη Χρυσής Αυγής: “Όχι” στο αίτημα Μιχαλολιάκου - Ένταση και νέα διακοπή