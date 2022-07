Ζώδια

Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Ο ρομαντισμός και η απατηλή ημέρα.

Η Τετάρτη, τελευταία μέρα χάσης του φεγγαριού, φέρνει στην επιφάνεια τα ρομαντικά μας στοιχεία και η όλη ατμόσφαιρα γίνεται γλυκιά και όμορφη. Βέβαια θα ήταν πολύ καλύτερα, αν δεν ήταν καθημερινή, καθώς θα μπορούσαμε να χαλαρώσουμε περισσότερο και να απολαύσουμε κάθε τι που δίνει στη ζωή μας μια ξεχωριστή νότα. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, θα βρούμε τρόπο να αποδράσουμε από την καθημερινότητα, είτε ονειροπολώντας και φαντάζοντας διάφορα είτε μέσα σε μια αγκαλιά. Επίσης, είναι πιθανό να θέλουμε να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε, να γίνουμε πιο ευαίσθητοι, ενώ κάθε ευγενική χειρονομία, ωραίο λόγο ή ζεστό χαμόγελο χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά μας. Από την άλλη, αναζητάμε το ιδανικό, το άλλο μας μισό, το πρόσωπο εκείνο που θα ζήσουμε μαζί ευτυχισμένοι και για πάντα κι ίσως γίνουμε εύπιστοι ή αφελείς, πλανηθούμε και πέσουμε στα δίχτυα ενός ακατάλληλου ανθρώπου. Μπορεί να βγει η καλλιτεχνική μας φύση, να έχουμε έμπνευση και μεγάλη επιτυχία, αν η δουλειά μας σχετίζεται με τις τέχνες ή με φυτικά καλλυντικά, αρώματα, αιθέρια έλαια ή εναλλακτικές θεραπείες.

ΚΡΙΟΣ

Ούτε πολύ ενέργεια νιώθετε ότι έχετε, ούτε και όρεξη να κάνετε πράγματα ή εργασίες που απαιτούν κόπο και χρόνο. Αντίθετα, η διάθεσή σας είναι μάλλον χαλαρή, ενώ μπορεί να αισθάνεστε και υποτονικοί. Το μυαλό σας ταξιδεύει αλλού, φαντάζεστε διάφορα και το μόνο που θέλετε είναι να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε παραπάνω ή να χαθείτε στην αγκαλιά του ανθρώπου σας και να μη σκέφτεστε απολύτως τίποτα. Αν είστε μόνοι, ένας έρωτας «απαγορευμένος» ή που πρέπει να κρατηθεί κρυφός φαίνεται να σας παγιδεύει συναισθηματικά και δε μπορείτε να τον σταματήσετε.

ΤΑΥΡΟΣ

Θα συναντήσετε κάποιους ανθρώπους με τους οποίους εκτός του ότι υπάρχει αμοιβαία συμπάθεια, υπάρχει και το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Βέβαια, άλλο η κοινωνική επαφή και άλλο τα επαγγελματικά, οπότε να είστε πιο επιφυλακτικοί και να έχετε αντικειμενικά κριτήρια και όχι συναισθηματικά. Ερωτικά, ζήστε αυτό που θα σας έρθει, αλλά μην τρελαίνεστε και μην τρέφετε υψηλές προσδοκίες. Μπορεί να είναι όντως από τις καλύτερες περιπτώσεις που έχουν εμφανιστεί μπορεί και όχι, γι’ αυτό όσο πιο προσγειωμένοι παραμένετε, τόσο το καλύτερο για σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Αν η εργασία σας δεν σχετίζεται με καλλιτεχνικά ή εναλλακτικά θέματα, καλό θα ήταν να κρατάτε τις αμφιβολίες σας σε αυτά που σας υπόσχονται γιατί είναι πολύ πιθανό να θέλουν να σας ρίξουν στάχτη στα μάτια ή να σας καθησυχάσουν. Επίσης, προσπαθήστε να έρθετε ψαρέψετε κάποια πρόσωπα, μήπως μάθετε τι γίνεται πίσω από την πλάτη σας. Ερωτικά, όλα μπορεί να δείχνουν ειδυλλιακά, κάτι που σας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζετε για ακόμα πιο όμορφες μέρες, όμως ίσως ξυπνήσετε απότομα και αντιληφθείτε ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Το να αδειάσετε το μυαλό σας από πολύπλοκες ή δυσάρεστες σκέψεις για δουλειές και υποχρεώσεις και να το γεμίσετε με όμορφες εικόνες ίσως γίνει αυθόρμητα, ίσως και με προτροπή σας, γιατί θέλετε από κάπου να πιαστείτε για να μη χάσετε την πίστη σας και την ελπίδα σας για ένα καλύτερο μέλλον. Να οραματιστείτε αυτά που θέλετε να σας συμβούν είτε στην επαγγελματική είτε στην ερωτική σας ζωή, κυρίως όμως να βρείτε τρόπους να τα πραγματοποιήσετε. Μια γνωριμία πάντως αφήνει μια πόρτα ανοιχτή και δεν έχετε παρά να τη διαβείτε.

ΛΕΩΝ

Η καλή σας διάθεση σας κάνει να βλέπετε τα πάντα όμορφα και αν αυτό αφορά στην ερωτική σας ζωή, καλώς, αφού ενδεχομένως να τραβήξετε πάνω σας ένα πρόσωπο που μαζί του θα βιώσετε μαγικές στιγμές. Ακόμα κι αν είστε σε σχέση, θα ξεχάσετε τα θέματα που σας απασχολούν και θα απολαύσετε ένα συναρπαστικό βράδυ με τον άνθρωπό σας. Αυτή η στάση σας όμως δε θα σας ωφελήσει στα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, αφού εκεί όλα διέπονται από το συμφέρον. Οπότε, έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι δεν είναι οι περισσότεροι με αγαθές προθέσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Μπορεί να νιώθετε άσχημα για τις υποψίες σας απέναντι σε ένα πρόσωπο, καθώς δε σας έχει δώσει το δικαίωμα να αμφιβάλλετε για την πιστότητα των λόγων του, όμως, ίσως είναι η διαίσθησή σας που σας στέλνει προειδοποιητικό σήμα και καλό θα ήταν να την ακούσετε και να μην προσπαθήσετε με αναλύσετε λογικά τα πράγματα. Από την άλλη, έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται μια πρόταση συνεργασίας να σας παρουσιαστεί έτσι που να νομίζετε ότι είναι ιδανική, η πραγματικότητα όμως απέχει πολύ. Γι’ αυτό ελέγξτε όλες τις παραμέτρους, πριν την αποδεχτείτε.

ΖΥΓΟΣ

Οι τόνοι στη δουλειά σας θα πέσουν πολύ και οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα σας επιτρέψουν να πάρετε μια ανάσα. Ωστόσο, μην αμελήσετε κάποιες υποχρεώσεις σας, ούτε να αναβάλλετε για αύριο αυτό που έχετε προγραμματίσει για σήμερα, γιατί μετά θα πελαγώσετε. Από την άλλη, έχετε τη δυνατότητα να φροντίσετε τον εαυτό σας, να του προσφέρετε στιγμές χαλάρωσης, αλλά και ευχαρίστησης. Όσον αφορά στα ερωτικά σας, φαντάζεστε πολλά, αλλά χρειάζεται να βάλετε το χεράκι σας για να αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Παρότι από τη φύση σας καχύποπτοι, είναι εύκολο να «πέσετε» από μια δακρύβρεχτη ιστορία που θα ακούσετε ή να ξεγελαστείτε από ένα όμορφο πρόσωπο και να θεωρήσετε ότι και ο χαρακτήρας του θα είναι ανάλογος. Ιδίως στα ερωτικά σας, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας κι όχι τα μάτια ή την καρδιά σας για να μην την πατήσετε. Επίσης, ένα φιλικό ή άλλο αγαπημένο σας άτομο να έχει ανάγκη από την ηθική στήριξη ή τη βοήθειά σας, αναγκάζοντάς σας να αναβάλλετε κάτι άλλο που είχατε προγραμματίσει, καθώς δε μπορείτε να του την αρνηθείτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μπορεί να γίνετε δέκτες παραπόνων από ένα μέλος της οικογένειάς σας και ενδεχομένως να νιώσετε κάπως άσχημα για μια πρόσφατη συμπεριφορά σας. Δεν αποκλείεται, επίσης, να έχετε τη διάθεση να αλλάξετε ή να ομορφύνετε ένα χώρο σας, όπου περνάτε τις περισσότερες ώρες, όπως και να φιλοξενήσετε ένα κοντινό σας άτομο γιατί θα παραστεί ανάγκη. Ερωτικά, δε σας αρέσει ούτε να παραμυθιάζετε, ούτε όμως και να σας παραμυθιάζουν κι αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι ένα πρόσωπο δεν είναι ειλικρινές απέναντί σας θα εκνευριστείτε αρκετά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Νιώθετε τελείως αποπροσανατολισμένοι και το μυαλό σας να αρνείται να συνεργαστεί, όμως δύσκολα θα το συμμαζέψετε για να διευθετήσετε κάποιες υποθέσεις της καθημερινότητάς σας. Από την άλλη, θα σας δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά κάτι που θα ακούσετε ή θα μάθετε σχετικό με ένα επαγγελματικό σας θέμα, οπότε και θα αναβάλλετε μια απόφασή σας για να το ψάξετε περισσότερο. Ερωτικά, ωστόσο, ένα κομπλιμέντο ή ένα μήνυμα που θα λάβετε θα αναπτερώσει το ηθικό σας και θα σας τροφοδοτήσει με ελπίδες για μια καλή συνέχεια.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα έπρεπε να είστε λιγότερο καλοπροαίρετοι σχετικά με τα επαγγελματικά και οικονομικά σας θέματα, καθώς υπάρχει μεγάλη περίπτωση άλλο να σας παρουσιάζεται κι άλλο να ισχύει στην πραγματικότητα. Δεν αποκλείεται όμως να σας κάνουν κι ένα δώρο συναισθηματικής αξίας. Από την άλλη, διεγείρεστε συναισθηματικά από ένα πρόσωπο, όμως καλό είναι να μη βιαστείτε να προχωρήσετε, αν δε βεβαιωθείτε για το χαρακτήρα του γιατί ενδέχεται να πέφτετε τελείως έξω στις εκτιμήσεις σας ή να μη νιώθει το ίδιο με σας και να απογοητευτείτε.

ΙΧΘΥΣ

Έχετε εύνοια τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο, ενώ θα σας δοθεί η δυνατότητα να κάνετε ένα όνειρό σας πραγματικότητα, αρκεί να ακολουθήσετε τη διαίσθησή σας και να μην παρασυρθείτε από το τι θέλει ή λέει ο ένας και ο άλλος. Ερωτικά, οι ευκαιρίες δε σας λείπουν κι ελκύετε το αντίθετο φύλο, χρειάζεται όμως σωστή διάκριση από την πλευρά σας για να κάνετε την κατάλληλη επιλογή και να μην αφήνετε τη φαντασία σας να τα πλάθει όπως θέλει. Πάντως είτε είστε σε σχέση είτε μόνοι θα ζήσετε μια πολύ όμορφη, ρομαντική εμπειρία.

Πηγή: glance.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παγώνη: δεν θα πει ο Τσίπρας πότε θα κάνει PCR test, o γιατρός θα το πει (βίντεο)

Γλύκας για Πισπιρίγκου: Όλα ανοιχτά στην δίκη, παρότι η κοινωνία “πιέζει” να μην βγει “αθώα”

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες