ΕΛΑΣ - Τσαπατάκης: Μήνυμα για τον σεβασμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία (βίντεο)

Βίντεο της Αστυνομίας με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Τσαπατάκη με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών.



Μέσα από ένα βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία στέλνει το δικό της μήνυμα προς όλους τους πολίτες, με στόχο να σεβόμαστε όλοι τα άτομα με αναπηρία.

Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να κινηθεί με το αναπηρικό αμαξίδιο και ενώ οι ράμπες είναι κλειστές από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια κατειλημμένα και οδηγούς να κορνάρουν επειδή τους καθυστερεί κινούμενος με κίνδυνο στο δρόμο διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Στην αρχή του βίντεο ο Αντώνης Τσαπατάκης λέει: «Σε έχουν δυσκολέψει ποτέ; Σκέψου πριν το κάνεις»

«Δύναμή μας, ο σεβασμός όλων. Δεν είναι ανάγκη να είναι Παγκόσμια Ημέρα για να σκέφτεσαι τα άτομα με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», είναι το μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας που συνοδεύει το βίντεο για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.

