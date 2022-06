Αθλητικά

Τσαπατάκης στον ΑΝΤ1: Ο δρόμος προς την κορυφή είναι ανηφορικός (βίντεο)

Ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Τόκιο κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ιστορία έγραψε στη Μαδέιρα ο Αντώνης Τσαπατάκης. Ο «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Τόκιο, κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που άνοιξε αυλαία σήμερα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας αλλά και το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε επίπεδο πρωταθλήματος κόσμου!

Ο χάλκινος παρα-ολυμπιονίκης άνοιξε τον χορό των μεταλλίων για τη χώρα μας στη Μαδέιρα και στέφθηκε παγκόσμιας πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες με το μεγαλείο ψυχής του.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης ήταν εντυπωσιακός στον τελικό των 100 μέτρων πρόσθιο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Ο ίδιος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την τεράστια αυτή επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τη χώρα "νικηφόρος είναι μόνο η προσπάθεια, όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που την περιβάλλουν, ο μεγάλος πυρήνας είναι η προσπάθεια" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα ατύχημα πριν χρόνια του άλλαξε ολόκληρη τη ζωή και ο ίδιος όπως λέει "όπως ο καθένας είναι μαχητής έτσι είμαι και εγώ, ο καθένας από μας βιώνει το δικό του πόλεμο καθημερινά, ο δρόμος είναι ανηφορικός προς την κορυφή και εγώ ανέβηκα την 1η".

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να στείλει και το δικό του μήνυμα "πρέπει να προσπαθούμε κάθε μέρα για το στόχο μας, ακόμη και αν δεν επιτευχθεί, η πορεία θα μας δώσει πολλά περισσότερα πολλές φορές από τον ίδιο το στόχο"

