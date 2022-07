Κόσμος

“Abdulhamid Han” - Ντονμέζ: Ο Ερντογάν θα ανακοινώσει την περιοχή γεωτρήσεων

Ειδική τελετή παρουσία Ερντογάν για τον απόπλου του νέου τουρκικού πλωτού γεωτρύπανου από το λιμάνι της Μερσίνης. Τι δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας.



Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Φατίχ Ντονμέζ προχώρησε σε δηλώσεις αναφορικά με τις γεωτρήσεις που θα πραγματοποιήσει το νέο τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν» στην περιοχή της Μεσογείου, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι στις 9 Αυγούστου θα διεξαχθεί ειδική τελετή παρουσία Ερντογάν για τον απόπλου από το λιμάνι της Μερσίνης.

Συγκεκριμένα, ο Ντονμέζ είπε: «Ένας τέταρτος αδελφός εντάχθηκε στο στόλο μας. Το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν. Θα το στείλουμε στη Μεσόγειο για την πρώτη του αποστολή. Εάν δεν πάει κάτι στραβά, θα το αποχαιρετήσουμε από το λιμάνι Τασουτσού της Μερσίνας σε τελετή με τη συμμετοχή του Προέδρου μας. Η εντολή του θα είναι εντός της θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας. Πρώτα ο Αλλάχ, ο Πρόεδρός μας να ανακοινώσει το μέρος. Θα το αποχαιρετήσουμε στις 9 Αυγούστου».

Στην συνέχεια ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας έκανε λόγο για γεωτρύπανο 7ης γενιάς και πρόσθεσε: «Ένα αχρησιμοποίητο πλοίο, θα το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά. Παίρναμε υποστήριξη από ξένους ειδικούς. Επί του παρόντος, σχεδόν τα δύο τρίτα όσων εργάζονται στα πλοία μας είναι εγχώριας κατασκευής. Αυτά τα πλοία από μόνα τους δεν σημαίνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν σταθερά στη θέση τους. Αναφέρεται επίσης ότι κατά καιρούς λαμβάνουμε υποστήριξη από ξένες εταιρείες. Ωστόσο, το ποσοστό χρήσης εγχώριων πόρων και εγχώριων προμηθευτών είναι επίσης πολύ υψηλό σε σύγκριση με πολλές χώρες και εταιρείες».

«Πιο οικονομική διαδρομή το Ισραήλ»



Ο Φατίχ Ντονμέζ στην συνέχεια της ομιλίας του ανέφερε ότι είναι πιο οικονομική διαδρομή να φτάσει το φυσικό αέριο του Ισραήλ μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη.



Συγκεκριμένα είπε ότι «το Ισραήλ έχει προβλήματα με πολλές γειτονικές χώρες. Πρόσφατα ανέπτυξαν καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Το Ισραήλ μπορεί να στείλει το δικό του φυσικό αέριο στις αγορές μέσω Αιγύπτου, αλλά όχι σε μεγάλο ποσοστό. Η πραγματοποίηση αυτών των ανακαλύψεων στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν μια ελπίδα για όλους. Η συντομότερη και πιο οικονομική διαδρομή στην πραγματικότητα φαίνεται να είναι η Τουρκία. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους να αφήσουν την Τουρκία εκτός παιχνιδιού, έκαναν ένα έργο που θα επεκτείνει το αέριο Ισραήλ και Αιγύπτου στην Ευρώπη. Η απόσταση που απαιτείται για να φτάσει αυτό το αέριο στην Τουρκία είναι 500 χλμ. Τουλάχιστον 2-3 φορές μικρότερη από την άλλη διαδρομή».





