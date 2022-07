Παράξενα

Κατερίνη: Δεν άφησαν μουσικό να ανέβει στη σκηνή επειδή φορούσε... σορτσάκι

Σεξιστική συμπεριφορά από διοργανωτή μουσικοχορευτικής εκδήλωσης καταγγέλλει ότι βίωσε παραδοσιακή οργανοπαίκτρια από την Κοζάνη. Τι απαντά ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πιερίας.

Προσβλητική συμπεριφορά από διοργανωτή μουσικοχορευτικής εκδήλωσης καταγγέλλει ότι βίωσε η παραδοσιακή οργανοπαίκτρια από την Κοζάνη, Ειρήνη Σαχταρίδου.

Η νεαρή μουσικός βρέθηκε το περασμένο Σάββατο στην Κατερίνη σε εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων Πιερίας, όπου επρόκειτο να παίξει το αγγείο, την παραδοσιακή ποντιακή γκάιντα, ωστόσο η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως η ίδια περίμενε.

«Ενώ είχα κάνει πρόβα ήχου, ενώ ανακοινώθηκε πριν την έναρξη του καλλιτεχνικού προγράμματος από τον παρουσιαστή της εκδήλωσης το όνομα μου, στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Σωματείου με κάλεσε ανακοινώνοντας μου ότι δεν μπορώ να ανέβω στη σκηνή να παίξω, εφόσον δεν άλλαζα ρούχα… επειδή φορούσα σορτσάκι», αναφέρει η μουσικός.

Η κ. Σαχταρίδου επισημαίνει ότι ήταν η πρώτη φορά που της συμβαίνει κάτι τέτοιο, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού εμφανίζεται σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, χωρίς όμως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Τη συγκεκριμένη βραδιά, όμως, η απόφαση δεν άλλαξε. Ενώ περίμενε να εμφανιστεί στη σκηνή, αυτό δεν συνέβη ποτέ, γιατί επέμενε να μην αλλάξει ρούχα.

«Ενώ περνούσε η ώρα, μου ανακοινώθηκε ότι η απόφαση του Προέδρου να μην παίξω αν φοράω σορτσάκι είναι αμετάκλητη. Με λίγα λόγια μου έδειξαν την πόρτα της εξόδου… Όταν τους ζήτησα να ανακοινώσουν από μικροφώνου τον λόγο που δεν μου επιτρέπουν να ανέβω στη σκηνή, το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Αποχώρησα, μη δεχόμενη φυσικά να πληρωθώ ούτε ευρώ, ακόμη και για τα έξοδα που έκανα ερχόμενη από την Κοζάνη», λέει χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή Ειρήνη Σαχταρίδου είναι από τις λίγες περιπτώσεις νέων μουσικών που ασχολούνται με την παράδοση. Από μικρή ηλικία έχει εντρυφήσει στην ποντιακή μουσική και μάλιστα σε ένα μουσικό όργανο, το αγγείο, που σπάνια εμφανίζεται σε εκδηλώσεις και μάλιστα με γυναίκα οργανοπαίκτρια. Έχει εμφανιστεί σε εκατοντάδες εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες.

Μάλιστα προωθεί την εκμάθηση του αγγείου με μαθήματα μέσω διαδικτύου.

Για την περιπέτειά της μάλιστα αναφέρθηκε αναλυτικά με μακροσκελή ανάρτησή της στο facebook:

«Στις εκδηλώσεις μας πρέπει να υπάρχει σεβασμός»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Πιερίας Κώστας Παπουτσίδης, που είναι λυράρης, μιλώντας στην Voria.gr επισήμανε ότι η κίνηση του προς την οργανοπαίχτρια να αλλάξει αμφίεση πριν την εμφάνισή της στην σκηνή είχε να κάνει με τον σεβασμό προς την ποντιακή μουσική παράδοση.

«Μιλάμε για μια μουσική εκδήλωση που έχει να κάνει με την ποντιακή μουσική και παράδοση, δεν είναι νυχτερινό κέντρο. Στο κοινό υπήρχαν ηλικιωμένοι, οικογένειες και παιδιά, επομένως η αμφίεση όσων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις πρέπει να είναι ανάλογη», αναφέρει ο κ. Παπουτσίδης.

Όπως λέει μάλιστα ο ίδιος δεν υπήρξε καμία πρόθεση από την Ένωση Ποντίων να προσβάλλουν την καλλιτέχνιδα, αφού η σύσταση «ήταν ευγενική και με σεβασμό προς την πλευρά της», λέει ο κ. Παπουτσίδης, που τονίζει ότι πάντα υπάρχει σεβασμός προς όλους τους καλλιτέχνες και ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Μάλιστα ο λόγος για τον οποίο προσκλήθηκε είναι γιατί, όπως λέει, «η Ειρήνη Σαχταρίδου θεωρείται πρότυπο για τα παιδιά και τα κορίτσια στην ποντιακή πολιτιστική παράδοση. Δεν θα θέλαμε να βγει με μια τέτοια αμφίεση».

Πηγή: Voria.gr

