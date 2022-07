Κοινωνία

Πυροσβεστική: Βελτιωμένη η εικόνα στη Δαδιά, οριοθετημένη η αναζωπύρωση στη Λέσβο

Ποια είναι η κατάσταση στις δύο μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Λέσβο και Δαδιά.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά στο Σουφλί Έβρου, στο δάσος Δαδιάς, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός Γιάννης Αρτοποιός, σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε. Ειδικότερα δήλωσε ότι η εικόνα από το νοτιο-νοτιοδυτικό μέτωπο είναι καλή, ενώ τα υπόλοιπα σημεία της πυρκαγιάς είναι οριοθετημένα από χθες. Υπάρχουν μόνο, όπως είπε, διάσπαρτες μικροεστίες που ονομάζονται «καντηλάκια» στην πυροσβεστική ορολογία, όπου εκεί επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ενώ αμείωτη είναι και η προσπάθεια από το επίγεια μέσα για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Στην πυρκαγιά στη Δαδιά επιχειρούν αδιάκοπα 320 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν από αέρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας 5 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για εναέριο συντονισμό. Εκτός των επίγειων και εναερίων πυροσβεστικών επιχειρήσεων, ταυτοχρόνως δημιουργούνται επιπλέον αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα βαρέως τύπου, προκειμένου να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι δασοκομάντος και τα πεζοπόρα τμήματα εντός του πυκνού δασικού οικοσυστήματος.

Το πυροσβεστικό έργο συνεχίζουν να συνδράμουν οι Δασικές Υπηρεσίες Έβρου με τους υλοτόμους, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας, που έχει διαθέσει 8 μηχανήματα έργου και 1 ομάδα «Δευκαλίωνα» αποτελούμενη από 36 στελέχη και 4 υδροφόρα οχήματα, ενώ η Π.Ε. Έβρου έχει διαθέσει 3 υδροφόρα οχήματα και 9 μηχανήματα έργου. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πυροσβεστικές επιχειρήσεις στη Λέσβο. Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό εξαιτίας ισχυρών ριπών βορειοανατολικού ανέμου δημιουργήθηκαν μεγάλες κηλιδώσεις από την τοποθεσία Λαγκάδα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, που κινήθηκε προς το χωριό Βρίσα. Άμεσα εστάλη μήνυμα από το 112 για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από Βρίσα προς Πολιχνίτο. Όπως τόνισε η επιχείρηση ολοκληρώθηκε άμεσα, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων για να απεγκλωβίσουν δύο ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού που παρέμειναν στον οικισμό. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της αναζωπύρωσης έχει οριοθετηθεί , ενώ παραμένει ενεργό το βόρειο μέτωπο σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Στη πυρκαγιά της Λέσβου επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι σε γενική επιφυλακή. Επίσης συνδρομή παρέχουν το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και εθελοντές.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Τσακατούρα, όπου και εκεί επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Για όλα τα συμβάντα, κατά τόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης όλων των πυρκαγιών.

