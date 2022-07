Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr Wallet: Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης ψηφιακά στο κινητό – Πώς θα κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαθέσιμη η εφαρμογή για ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό σου. Βήμα - βήμα η διαδικασία και όλες οι λεπτομέρειες της εφαρμογής.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27.07.2022) η παρουσίαση του Gov.gr Wallet, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν στο κινητό τους την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης με μία εφαρμογή.

Ήδη στο Apple Store και Google Play το app Gov.gr Wallet έχει «ανέβει». Η προσθήκη των εγγράφων θα μπορεί να γίνει με τον κλασσικό τρόπο σύνδεσης στο gov.gr, είτε μέσω κωδικών TaxisNet, είτε ebanking, ενώ εναλλακτικά παρέχεται και η δυνατότητα σκαναρίσματος.

Αφού μπει στην εφαρμογή, ο πολίτης μπορεί με ελάχιστα κλικ να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει το ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης του. Αρχικά, επιλέγει ποιο έγγραφο θέλει να εκδώσει και κατόπιν λαμβάνει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) τον οποίο και εισάγει στην εφαρμογή. Αμέσως μετά, το έγγραφο δημιουργείται και αποθηκεύεται στην εφαρμογή και στο wallet του κινητού τηλεφώνου. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου για κάθε νέα έκδοση αντιγράφου.

Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στα ψηφιακά αντίγραφα

Τα ψηφιακά αντίγραφα του Gov.gr Wallet περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις αστυνομικές ταυτότητες και τα διπλώματα οδήγησης αντίστοιχα. Ενσωματώνουν, επιπλέον, έναν κωδικό QR και έναν μοναδικό κωδικό εγγράφου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επαλήθευση γνησιότητάς τους. Ειδικά, αναφορικά με το ψηφιακό αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης, η φωτογραφία που θα εμφανίζεται αντλείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπώς θα είναι ίδια με της αστυνομικής ταυτότητας και όχι κατ’ ανάγκη ίδια με εκείνη του διπλώματος οδήγησης.



Η επαλήθευση γνησιότητας κάθε ψηφιακού αντιγράφου γίνεται με τον κωδικό QR του. Μόλις κάποιος σκανάρει τον κωδικό QR ενός πολίτη μέσω της ίδιας εφαρμογής Gov.gr Wallet, ο τελευταίος λαμβάνει ειδοποίηση από την εφαρμογή, προκειμένου να δώσει έγκριση στον ελεγκτή προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του. Αφού ο πολίτης εγκρίνει τον έλεγχο, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζεται ένας εξαψήφιος κωδικός τον οποίο πρέπει να υπαγορεύσει ή να επιδείξει στον ελεγκτή και εκείνος με τη σειρά του να τον καταχωρίσει στη δική του συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε και μόνο τότε τα στοιχεία του ψηφιακού αντιγράφου εμφανίζονται για μία και μόνο φορά στη συσκευή του ελεγκτή, χωρίς τη δυνατότητα

αποθήκευσης.

Τι είναι το quick scan

Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει όποτε το επιθυμεί τη λειτουργία γρήγορης επαλήθευσης (quick scan). Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας, ο πολίτης δίνει ουσιαστικά «προέγκριση» για τον επόμενο και μόνο έλεγχο, εφόσον αυτός πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των επόμενων πέντε λεπτών. Επιδεικνύοντας τον quick scan κωδικό QR ο έλεγχος πραγματοποιείται ταχύτερα, καθώς ο ελεγκτής αποκτά απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί αμεσότερα, ιδίως σε περιπτώσεις που παρατηρείται συνωστισμός ή που απαιτείται ταχύτητα, όπως π.χ. είσοδος σε συναυλίες, αεροπλάνα κ.α..

Δυνατότητα υπογραφής εγγράφων στο docs.gov.gr

Τέλος, μέσω του Gov.gr Wallet ο πολίτης μπορεί να υπογράφει ταχύτερα και ασφαλέστερα έγγραφα μέσω του docs.gov.gr. Συγκεκριμένα, εφόσον ο πολίτης έχει εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή και έχει αποθηκεύσει την αστυνομική του ταυτότητα, θα μπορεί να επιλέξει και να εγκρίνει την έκδοση ενός ψηφιακού εγγράφου μέσω της εφαρμογής αντί να λάβει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Τι ισχύει σε περίπτωση απώλειας ή αντικατάστασης έγχαρτων πιστοποιητικών

Εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας είτε αυτοπροσώπως σε ένα Αστυνομικό Τμήμα είτε μέσω του gov.gr, τότε αυτόματα και άμεσα οποιοδήποτε ψηφιακό αντίγραφο έχει εκδοθεί ακυρώνεται. Το ίδιο ισχύει και εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια του διπλώματος οδήγησης σε ένα Αστυνομικό Τμήμα, σε ένα ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών της αρμόδιας Περιφέρειας.

Σε περιπτώσεις που εκδίδεται νέα αστυνομική ταυτότητα ή νέο δίπλωμα οδήγησης για άλλον λόγο πέραν της απώλειας, τότε τα ψηφιακά αντίγραφα των παλαιότερων έγχαρτων πιστοποιητικών ακυρώνονται αυτόματα και πρέπει να εκδοθούν ψηφιακά αντίγραφα των νέων πιστοποιητικών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την αρχική τους έκδοση.

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής όπου είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά αντίγραφα, ο πολίτης μπορεί να ανακαλέσει την ισχύ των αποθηκευμένων ψηφιακών αντιγράφων μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Η ανάκληση των φυσικών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.

Απαραίτητες διευκρινίσεις

Η έκδοση ψηφιακών αντιγράφων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο πολίτης κατέχει νόμιμα το αντίστοιχο έγχαρτο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης ή κράτησης της αστυνομικής ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης, τα μητρώα που διαλειτουργούν στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα, ώστε ο πολίτης να μην εκδίδει, αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα.

Μητσοτάκης: Καταφέραμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση του κράτους στη νέα ψηφιακή εποχή

Η παρουσίαση της εφαρμογής (Google Play και Appple Store) έγινε από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο και Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καθώς άκουγα την παρουσίαση των εφαρμογών από τους υπουργούς πόσα βήματα έχουμε διανύσει από τη μέρα που ήμουν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Είχα στο μυαλό μου ότι θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση προκειμένου να απλοποιήσουμε την επικοινωνία κράτους – πολίτη. Τότε το υπουργείο ήταν κατ’ όνομα ψηφιακής διακυβέρνησης», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τρία υπουργεία συνεργάζονται από κοινού προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο πολίτης και να επιταχυνθεί η μετάβαση του κράτους στη νέα ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι συλλογικό κέρδος για την κρατική μηχανή», συμπλήρωσε στη συνέχεια. «Ως Πολιτεία μπορούμε να προχωρούμε σε στοχευμένες δράσεις καθώς μας το επιτρέπει η τεχνολογία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Σας διαβεβαιώνω ότι έχει γίνει πολύ δουλειά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο διαλειτουργικότητας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές της κρατικής λειτουργίας που πρέπει να απλοποιηθούν. Γι’ αυτό και χτίσαμε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε αυτή τη λογική», είπε. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πολύ σημαντικοί σχολίασε στη συνέχεια.

«Αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι επιφανειακός μοντερνισμός. Είναι εκσυγχρονισμός που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και γι αυτό η μετάβασή του είναι σε μια πιο δίκαια κοινωνία. Στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής μας κάναμε πολλά και έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ο πήχης των προσδοκιών των πολιτών ανεβαίνει και γι αυτό δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Πρέπει να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιερρακάκης: Ο πολίτης κερδίζει ευκολία, ασφάλεια, ταχύτητα, θωράκιση των συναλλαγών

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τα επόμενα βήματα, κάνοντας λόγο για μεταβατική περίοδο, για επίδειξη και «ψηφιακά αντίγραφα» σε τραπεζικά ιδρύματα και παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. «Δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο θα ισχύει από την 1η Οκτωβρίου για τις τράπεζες και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και για όποιους φορείς χρειάζεται η επίδειξη της ταυτότητας. Θα δημιουργείται ψηφιακό ίχνος αντί για αντίγραφα ταυτότητας κι έτσι πλέον θα μπορεί να γίνει με ψηφιακό τρόπο κάτι που μας έχει ταλαιπωρήσει με το χαρτί σε φυσική μορφή».

Θεοδωρικάκος: Μεγάλη διευκόλυνση για τους πολίτες και για το έργο της ΕΛΑΣ

“Σήμερα κάνουμε ένα νέο σημαντικό βήμα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε σημεία που σχετίζονται με το έργο και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ψηφιακή εφαρμογή με την οποία περνούν η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης στο κινητό μας, είναι ασφαλώς μια μεγάλη διευκόλυνση για τους πολίτες, αλλά και για το έργο της ΕΛΑΣ”, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

“Συνεχίζουμε λοιπόν, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το έργο των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στην ΕΛΑΣ, με ένα ξεκάθαρο στόχο και ένα σαφές σχέδιο: Να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη, να κάνουμε πράξη μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική απέναντι σε κάθε μορφή εγκκλήματος και βίας, και πάνω απ’ όλα φιλική απέναντι στους πολίτες. Φιλική ιδιαίτερα απέναντι στους νέους ανθρώπους”.

Καραμανλής: Εφαρμογή για την ηλεκτροκίνηση το Σεπτέμβριο

«Ένας από τους πρώτους στόχους που έθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν η μετάβαση του κράτους στην ψηφιακή εποχή» επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό σημείωσε πως «τρία χρόνια μετά, Κύριε Πρόεδρε, δικαιώνεστε θα έλεγα σε αυτό το στοίχημα».

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή, «αυτός ο μετασχηματισμός δεν ήταν ούτε εύκολος, ούτε αυτονόητος», καθώς «τίποτε δεν ήταν δεδομένο και δεν θα ήταν εφικτό, αν δεν βγαίναμε από τον ψηφιακό Μεσαίωνα», όπως είπε, γνωστοποιώντας χαρακτηριστικά πως το πληροφοριακό σύστημα στο

«Ήμασταν τα δύο πρώτα Υπουργεία που συνάψαν μνημόνιο συνεργασίας» στον τομέα αυτό, ανέφερε ακόμη ο κ. Καραμανλής για τη συνεργασία του με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκαλύπτοντας ότι ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή τη διαλλειτουργικότητα των διοδίων, που ταλαιπωρούσε χιλιάδες οδηγούς.

«Ο σταθερός προσανατολισμός κάθε κυβέρνησης πρέπει να είναι η βελτίωση της καθημερινότητας με τον πολίτη» εκτίμησε ο Υπουργός Υποδομών και πρόσθεσε ότι «ακόμη πιο σημαντικός για την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο σεβασμός στον πολίτη».

Παράλληλα, υπενθύμισε μερικές από τις διαθέσιμες ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα του, όπως η ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων και το myauto, ενώ ανακοίνωσε ότι από το Σεπτέμβριο θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα αναφορικά με την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

«Το ελληνικό κράτος δεν είναι πια ψηφιακά αναλφάβητο, όπως ήταν πριν τρία χρόνια» τόνισε ο κ. Καραμανλής, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «παράδειγμα προς μίμηση» και σε αυτόν τον τομέα.

