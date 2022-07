Πολιτική

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα κόμβος προς την Ευρώπη για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών μίλησε στον ΑΝΤ1 στον απόηχο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργό με τον Πρίγκιπα - Διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας στη χώρα μας. Τι ανέφερε για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Πρίγκιπα - Διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη χώρα μας και τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ο κ. Φραγκογιάννης αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπεγράφησαν είπε ότι "μετά τη χθεσινή επίσκεψη και τις 10 διακρατικές συμφωνίες που αφορούσαν την αμυντική, την πολιτιστική, την οικονομική, την ενεργειακή και την τουριστική συνεργασία των 2 χωρών, σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας; πραγματοποιήθηκε συνάντηση 120 ελληνικών επιχειρήσεων και 40 σαουδαραβικών επιχειρήσεων παρουσία 2 Υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης και 5 Υπουργών της σαουδαραβικής" τονίζοντας πως σε αυτή την συνάντηση "υπεγράφησαν 16 επιχειρηματικές συμφωνίες, οι οποίες καταδεικνύουν το ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας για τη χώρα μας σαν επενδυτικό προορισμό".

Σε ερώτηση για επόμενη επίσκεψη τους στη χώρα μας ο Υφυπουργός απάντησε πως "θα τους ξαναδούμε να έρχονται στην Ελλάδα και πολλές επιχειρήσεις να επιστρέφουν στη Σαουδική Αραβία" επισημαίνοντας πως "η ελληνική διπλωματία ανοίγει τα φτερά της σε χώρες όπως το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και χώρες της Βαλκανικής".

Εξαρετικά σημαντική είναι η συμφωνία που υπεγράφη και "αφορά ένα υποθαλάσσιο καλώδιο που θα μεταφέρει data στην Ευρώπη από την Ασία και θα ξεκινά από τη Σιγκαπούρη, θα περνά από το Ισραήλ τη Σαουδική Αραβία, την Κύπρο, την Ελλάδα και θα καταλήγει σε Ισπανία, Ιταλία και Νότια Γαλλία" ένα έργο που της τάξεως όπως τόνισε "των 800- 850 εκατ. ευρώ"

Όπως, μάλιστα είπε ο κ.Φραγκογιάννης "ζήτησαν από την Ελλάδα (οι Σαουδάραβες) να παίξει η χώρα το ρόλο ενός περαιτέρω κόμβου της Σαουδικής Αραβίας στην υπόλοιπη Ευρώπη για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από πράσινες πηγές και τον πράσινο άνθρακα".

Σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τουρκική προκλητικότητα ενάντια στην Ελλάδα ο ίδιος είπε σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα περιθώρια για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών "έχει αναβληθεί η θετική ατζέντα, επρόκειτο να γίνει συνάντηση στις 24 Ιουνίου, όμως αναβλήθηκε" αναφέροντας πως "ανήκω στους πολιτικούς που θεωρώ πως πρέπει να είμαστε αυστηροί στις κόκκινες γραμμές για τα εθνικά μας ζητήματα, αλλά και να αφήνουμε "ανοιχτή πόρτα" στη θετική ατζέντα μεταξύ των δύο χωρών".





