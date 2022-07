Πολιτική

Μητσοτάκης - Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν: Σε θερμό κλίμα η συνάντηση, υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες

Ποια θέματα βρέθηκαν στη ατζέντα της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση έλαβε χώρα σε θετικό κλίμα, ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος και των δύο πλευρών για την περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη στενών διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνο-σαουδαραβικής συνεργασίας, το οποίο είχε επιβεβαιωθεί και κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ, τον Οκτώβριο του 2021.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε επίσημα με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, η σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας (ΑΣΣΣ) των δύο χωρών, η οποία εδραιώνει την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και την συστηματική προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του έργου του ECM (East to Med data Corridor) , του υποθαλάσσιου και επίγειου καλωδιακού συστήματος μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και θα καταστήσει την Ελλάδα πύλη εισόδου δεδομένων προς την ΕΕ, διασυνδέοντάς την ταυτόχρονα με τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Είχε, ακόμα, την ευκαιρία να παρουσιάσει στον Πρίγκιπα-Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα μας προκειμένου να καταστεί ενεργειακός κόμβος που συνδέει την ευρύτερη περιοχή με τις ευρωπαϊκές αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της «πράσινης ενέργειας», καθώς και τις δυνατότητες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας που μπορεί να γίνει η «γέφυρα» ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στον συνομιλητή του τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στις τουριστικές υποδομές, την αγορά ακινήτων, τις ναυτιλιακές μεταφορές και τον τομέα των logistics, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στις λιμενικές υποδομές και το δίκτυο χερσαίων μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη. Οι δύο ηγέτες εστίασαν επίσης την προσοχή τους στις νέες προοπτικές που διανοίγονται για συνεργασία στην ψηφιακή διασυνδεσιμότητα, με τη μετατροπή των δύο χωρών σε σημαντικά περιφερειακά κέντρα δεδομένων, χάρη στην γεωγραφική τους θέση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Mohammed bin Salman Abdulaziz Al Saud συζήτησαν ακόμη για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί έναν σταθερό εταίρο με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην περιοχή του Κόλπου και πέραν αυτού.

Την κατ΄ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θοεδωρικάκος, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Γιάννης Σμυρλής, η Διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία, Αλέξης Κωνσταντόπουλος, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών ακολούθησαν οι υπογραφές και ανταλλαγές συμφωνιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στους εξής τομείς: σύστασης Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, ενέργειας, στρατιωτικής συνεργασίας, διμερών επενδύσεων, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, υγείας, καταπολέμησης του εγκλήματος, πολιτισμού και αθλητισμού, τεχνικής συνεργασίας στα πεδία της τυποποίησης και ποιότητας, συνεργασίας στην αρχειοθέτηση και διαχείριση αρχείων.

Επιπλέον, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Πρίγκιπα-Διαδόχου του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των εταιρειών Mena Hub (STC), TTSA, ΔΕΗ και CYTA η συμφωνία για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου East to Med data Corridor (EMC).

Υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρίγκιπα-διαδόχου του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν μνημόνιο κατανόησης για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Υπέγραψα με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας Faisal bin Farhan Μνημόνιο Κατανόησης για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης παρουσία του @PrimeministerGR & του Πρίγκιπα-Διαδόχου της Σ.Αραβίας HRH Mohammed bin Salman. (photo ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/9qJiX5fzJj — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 26, 2022

