Ακρόπολη: Μητσοτάκης και Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επισκέφθηκαν τον Ιερό Βράχο (εικόνες)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν επισκέφτηκαν το βράδυ το[ν Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Τους συνόδευε η Λίνα Μενδώνη.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) πραγματοποίησαν το βράδυ της Τρίτης σύντομη επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης συνοδευόμενοι από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση έλαβε χώρα σε θετικό κλίμα, ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος και των δύο πλευρών για την περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη στενών διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνο-σαουδαραβικής συνεργασίας, το οποίο είχε επιβεβαιωθεί και κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ, τον Οκτώβριο του 2021.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε επίσημα με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, η σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας (ΑΣΣΣ) των δύο χωρών, η οποία εδραιώνει την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και την συστηματική προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

