ΗΠΑ: Οδηγός “βάζει στόχο” μαύρα παιδιά που κινούνται στον δρόμο! (βίντεο)

Τι δήλωσε για το περιστατικό ο αρχηγός της αστυνομίας του Μισισiπι των ΗΠΑ

Οι αρχές στο Μισισίπι των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να απαγγείλουν κατηγορίες για έγκλημα μίσους σε βάρος ενός 49χρονου άνδρα, γράφει το «People».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος ανήρτησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο, στο οποίο απειλεί να πατήσει μαύρα παιδιά με το όχημά του καθώς οδηγεί σε δρόμο του Ρίπλεϊ, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Ο Μαρκ Χολ συνελήφθη την Τρίτη και του απαγγέλθηκαν εννέα κατηγορίες για απλή επίθεση.

Το βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε αρχικά στο Snapchat. Ωστόσο, κάποιος το κατέγραψε και στη συνέχεια το μοιράστηκε στο Facebook, όπου έγινε viral.

Στο βίντεο, ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Ωχ, διάολε, 50 πόντοι», καθώς οδηγεί προς πολλά μαύρα παιδιά που κάνουν ποδήλατο. Επιταχύνει, περνώντας μέσα από την ομάδα και παραλίγο να χτυπήσει ένα από αυτά.

Στη συνέχεια, ο άνδρας, που καταγράφει το βίντεο, γελάει με τον εαυτό του πριν εκστομίσει μια ρατσιστική προσβολή. Το υλικό τραβήχτηκε τη Δευτέρα το απόγευμα, περίπου στις 3 μ.μ., δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

πηγή βίντεο/ fb προφίλ: mississippinewsgroup

