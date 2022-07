Πολιτική

Μπακογιάννης: ο τουρισμός αυξάνει την ανάγκη για ασφάλεια στην Αθήνα

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Αθηναίων για τα έργα στον Εθνικό Κήπο και στις γειτονιές της Αθήνας. Τι ανέφερε για τις αλλαγές στο Σύνταγμα.

Για τα έργα βελτίωσης και υποδομών τόσο στον Εθνικό Κήπο, όπου μια από τις επόμενες παρεμβάσεις θα αφορά την πλήρη αποκατάσταση της παιδικής χαράς, όσο και στις 129 γειτονιές της Αθήνας, μίλησε ο Κώστας Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επεσήμανε πως «βρίσκονται σε εξέλιξη έργα στον Λυκαβηττό, στον Λόφο Στρέφη, στην Πανεπιστημίου και στο Σύνταγμα, όπου έχει αρχίσει να φαίνεται το έργο και αξίζει κάποιος να κάνει υπομονή για να δει τι γίνεται».

Ερωτηθείς για την αυξημένη τουριστική κίνηση στην Αθήνα και την ανάγκη για καταπολέμηση της παραβατικότητας στην πόλη, ο Κώστας Μπακογιάννης είπε πως είναι «διαρκής η μάχη για την ασφάλεια», προσθέτοντας πως «δεν μπορούμε να ησυχάζουμε και για αυτό συνεργαζόμαστε με την Ελληνική Αστυνομία».

«Φέτος έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Για να πάμε καλά και του χρόνου και όποιος φεύγει από την Αθήνα να είναι ένας καλός πρέσβης της Αθήνας, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ασφαλή εικόνα», κατέληξε ο κ. Μπακογιάννης.

