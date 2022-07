Πολιτική

Μητσοτάκης: οι “πυροσβέστες της ξαπλώστρας” να δείξουν περισσότερο σεβασμό

Δριμεία κριτική για την αντιπολίτευση την ώρα της μάχης με τις φωτιές. Τι είπε για την ενεργειακή κρίηση, τα μέτρα στήριξης, αλλά και τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Για τις πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα αλλά και την κατάσταση στην αγορά Ενέργειας, καθώς και τις κινήσεις της κυβέρνησης για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική σε όλους όσοι επέλεξαν, την περίοδο των πυρκαγιών που ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες στην χώρα, να κάνουν αντιπολίτευση.

Τους χαρακτήρισε «πυροσβέστες της ξαπλώστρας» ζητώντας «λίγο περισσότερο σεβασμό για όλους αυτούς που με αυτοθυσία παλεύουν με φαινόμενα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες».

Ανέφερε μάλιστα ότι τα συγκεκριμένα σχόλια αποτελούν «βαθιά προσβολή, όχι στην πολιτική ηγεσία, αλλά στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και όλους εκείνους που δεν έχουν κοιμηθεί βράδια ολόκληρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες για εμπρησμούς και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους μαχητές της πρώτης γραμμής που σβήνουν καθημερινά πάνω από 50 φωτιές κατά μέσο όρο.

Αναφερόμενος στην Ενέργεια, ο πρωθυπουργός είπε «Χτίζουμε εθνικά αναχώματα απέναντι στις ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο, εξαντλώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια που είναι αυξημένα λόγω της καλής απόδοσης της οικονομίας. Το φυσικό αέριο έχει 10πλασιαστεί τον τελευταίο καιρό».

Αναφέρθηκε επίσης στη ρύθμιση του υπουργείου Ενέργειας που δεν αφήνει περιθώρια για καταστρατήγεις και επιπλέον χρεώσεις στα πάγια σε βάρος καταναλωτών.

Ο κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για την ανακοίνωση των βάσεων λέγοντας ότι φέτος θα γίνει νωρίτερα από ποτέ.

Τέλος, προανήγγειλε νέο σχέδιο για την έρευνα και διάσωση σε περίπτωση ατυχημάτων στα ελληνικά βουνά, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πριν από κάποιους μήνες το χειμώνα ένας νεαρός ορειβάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Το δυστύχημα αυτό έδειξε κάποιες παθογένειες και έχουμε ένα σχέδιο για να εξασφαλίσουμε ότι στα βουνά θα έχουμε διαδικασίες έρευνας και διάσωσης αντάξιες και καλύτερη της Ευρώπης».

Όλη η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο

Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε ξανά σήμερα -τελευταία συνεδρίαση πριν τις περιορισμένες διακοπές του Αυγούστου- με μία ευρεία ατζέντα, ενώ διαρκεί η μάχη με τις πυρκαγιές, μία αναμέτρηση με την κλιματική κρίση την οποία δυστυχώς επιδεινώνουν και η ανθρώπινη αμέλεια αλλά και οι συνειδητές εμπρηστικές ενέργειες.



Γιατί, προφανώς, είναι άλλου τύπου οι δασικές πυρκαγιές σε απάτητους δρυμούς, όπως αυτός της Δαδιάς. Είναι διαφορετικές οι επαναλαμβανόμενες φωτιές σε κτηνοτροφικές ζώνες, όπως στο Ρέθυμνο ή στην Ηλεία. Και άλλα χαρακτηριστικά έχουν οι πυρκαγιές σε περιαστικές περιοχές, όπως η Πεντέλη ή το Σχιστό. Όλα αυτά προφανώς και θα διευκρινιστούν και θα διερευνηθούν από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, η πραγματικότητα όμως λέει ότι όλη η Μεσογειακή Ευρώπη αλλά, όπως βλέπετε, και οι δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και η Αγγλία, δοκιμάζονται από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και από παρατεταμένη ξηρασία.



Τις τελευταίες μέρες έχουμε κατά μέσο όρο παραπάνω από 50 πυρκαγιές την ημέρα στην πατρίδα μας. Πολύ λίγες γίνονται γνωστές, οι περισσότερες δεν γίνονται γνωστές καθώς σβήνονται αμέσως και είναι κάτι για το οποίο ασφαλώς, οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε όλους τους μαχητές της πρώτης γραμμής, όλους τους λειτουργούς του κρατικού μηχανισμού, αλλά και στους εθελοντές μας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Η μάχη του ανθρώπου με τη φύση έχει πάντοτε άνισα χαρακτηριστικά. Δικός μας στόχος είναι να την κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο άνιση και με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες, με προτεραιότητα πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Συνεπώς, οι ίδιες οι συνθήκες μας δείχνουν τις προτεραιότητές μας, τι πρέπει να προτάξουμε. Το 112 λειτουργεί πια εξαιρετικά επιτυχημένα. Οργανωμένες εκκενώσεις μέχρι στιγμής, έχουν λειτουργήσει σωτήρια για χιλιάδες συμπολίτες μας και με τη συνδρομή, αγαπητέ Υπουργέ, της Ελληνικής Αστυνομίας.





Και βέβαια φέτος έχουμε περισσότερους πυροσβέστες, πολλά περισσότερα πτητικά μέσα, εξειδικευμένα σώματα από το εξωτερικό, εξειδικευμένους πυροσβέστες, οι οποίοι πια μπαίνουν και προσβάλουν τη φωτιά μέσα στο δάσος. Και παρά τα όποια προβλήματα, για πρώτη φορά υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο καθαρισμού των δασών μας, ενώ η Πολιτεία μας έχει πια ένα νέο μοντέλο συντονισμού: Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Στρατός, Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, δρουν τώρα κάτω από ένα Ενιαίο Κέντρο ώστε να μην ακούγεται πλέον η γνώριμη άλλοτε διαμαρτυρία « Πού είναι το κράτος» ή το αμήχανο ερώτημα «Πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα».



Παρουσιάζω αυτά τα λίγα δεδομένα, όχι προς εφησυχασμό αλλά προς εγρήγορση. Έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε δύσκολες μέρες αύριο, μεθαύριο, με τους ανέμους πάλι να ενισχύονται. Γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε όλοι σε απόλυτη εγρήγορση. Και επίτρεψέ μου, αγαπητέ Υπουργέ, και ένα προσωπικό σχόλιο, μια αγανάκτηση απέναντι σε όλους αυτούς τους «πυροσβέστες της ξαπλώστρας», οι οποίοι ασκούν κριτική από απόσταση και ισχυρίζονται ότι τάχα οι φωτιές σβήνουν μόνες τους, με κάποιο μαγικό τρόπο.



Είναι βαθιά προσβολή αυτό, όχι σε εμάς, όχι στην πολιτική ηγεσία, αλλά στους πυροσβέστες στο πεδίο, στους εθελοντές, σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν κοιμηθεί. Υπάρχουν σήμερα πολλοί πυροσβέστες που στις δύσκολες φωτιές, ειδικά στη Δαδιά, δεν έχουν κοιμηθεί βράδια ολόκληρα. Λίγος περισσότερος σεβασμός, λοιπόν, απέναντι σε αυτούς τους κρατικούς λειτουργούς που με αυτοθυσία παλεύουν με φαινόμενα τα οποία συχνά, από τη φύση τους, ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες.



Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια. Όπως έχουμε εξαγγείλει, συνεχίζουμε να χτίζουμε τα εθνικά μας αναχώματα απέναντι στις ανατιμήσεις του ρεύματος, εξαντλώντας ουσιαστικά τα δημοσιονομικά μας περιθώρια, τα οποία προφανώς και είναι αυξημένα και βελτιωμένα λόγω της καλής απόδοσης της εθνικής οικονομίας.



Αλλά θέλω να θυμίσω σε όλους ότι το φυσικό αέριο έχει δεκαπλασιαστεί. Δέκα φορές πιο ακριβό από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει αυτή η ενεργειακή κρίση.



Τον Αύγουστο, όμως, οι λογαριασμοί των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα επιδοτηθούν συνολικά από όλους τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, με ποσό το οποίο ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο, αυτό μόνο για έναν μήνα. Και με αυτό τον τρόπο απορροφάται έως και το 90% των αυξήσεων για τα νοικοκυριά, οριζόντια για όλους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κατανάλωση για κύρια ή για εξοχική κατοικία.



Και, μακριά από τα παχιά λόγια και τους αυθαίρετους υπολογισμούς, σχεδόν μισό δισεκατομμύριο από τα υπερέσοδα των παραγωγών ρεύματος μεταφέρονται τώρα στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Με τη σειρά τους θα επιστραφούν στην κοινωνία για τη στήριξή της.





Και βέβαια με το νέο σύστημα το οποίο εισηγήθηκε το Υπουργείο και το οποίο αποτελεί ήδη μοντέλο -έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο- καταργούνται τα ψιλά γράμματα και όλοι οι πάροχοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν από πριν τις χρεώσεις τους. Ενισχύεται η διαφάνεια, ενώ αποτρέπονται και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όσο και η σύγχυση στους καταναλωτές.



Μάλιστα, με νομοθετική διάταξη που θα φέρει ο Υπουργός Ενέργειας σήμερα στη Βουλή κλείνουν και τα όποια παράθυρα για τυχόν καταστρατηγήσεις σχετικά με τις χρεώσεις στα πάγια και παιχνίδια σε βάρος των καταναλωτών.



Άρα, το εθνικό τείχος προστασίας το οποίο οικοδομούμε ψηλώνει, ενισχύεται. Αλλά -όπως έχουμε πει πολλές φορές- το μέγεθος αυτής της εξωγενούς επίθεσης που δέχεται η Ευρώπη καθιστά μονόδρομο την κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.



Έχουμε πει πολλές φορές ότι και οι τελευταίες αποφάσεις που πάρθηκαν στις Βρυξέλλες ενδεχομένως να μην είναι τόσο τολμηρές όσο απαιτούν οι συνθήκες, αλλά αξίζει να συγκρατήσουμε κάποια στοιχεία: τη γενική κατεύθυνση να μειωθεί κατά 15% η κατανάλωση φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη και δεύτερον, φυσικά, την πρόβλεψη εξαιρέσεων που πέτυχε η Ελλάδα που εξυπηρετούν την εθνική ενεργειακή μας στρατηγική ως προς τη βάση, ως προς το σημείο αναφοράς από το οποίο θα υπολογίζεται η προσπάθειά μας να μειώσουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15%.





Κλείνω με αναφορές στα πρώτα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στην ατζέντα μας: παρουσίαση από την Υπουργό Παιδείας για τις συνολικές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στην εκπαίδευση. Να τονίσουμε ότι φέτος για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν νωρίτερα από ποτέ, έως το τέλος αυτής της εβδομάδος, ώστε να διευκολυνθεί και ο προγραμματισμός των γονέων και των νέων φοιτητών.



Φαντάζομαι ότι η Υπουργός θα μπορεί να μας δώσει και κάποια ένδειξη από τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις φετινές εξετάσεις. Εγώ να συγκρατήσω τη διαφαινόμενη αύξηση στις εισαγωγές στα δημόσια ΙΕΚ. Είναι μια ουσιαστική αναβάθμιση της επαγγελματικής παιδείας. Θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη η οποία δικαιώνει τις επιλογές οι οποίες έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας.



Μετά θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης να μας μιλήσει συνολικά για τη στρατηγική μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Να θυμίσω ότι χθες, παρουσία των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, παρουσιάσαμε τη νέα εφαρμογή, το Gov.gr Wallet, στην οποία πια ο κάθε συμπολίτης μας μπορεί να έχει ψηφιακά την ταυτότητά του αλλά και το δίπλωμα οδήγησης. Δύο ακόμα σημαντικές παρεμβάσεις που απλοποιούν τη ζωή των συμπολιτών μας και μειώνουν τη γραφειοκρατία.



Τέλος, κάτι τελευταίο, αλλά νομίζω ότι έχει την ξεχωριστή του σημασία. Πριν από κάποιους μήνες, τον χειμώνα, ένας νεαρός συμπολίτης μας, έμπειρος ορειβάτης, ο Ερμής Θεοχαρόπουλος, έχασε τη ζωή του σε ένα ατύχημα που έγινε στα Τζουμέρκα. Αυτό το ατύχημα μας ευαισθητοποίησε όλους, ανέδειξε τις πάγιες αδυναμίες της χώρας μας ως προς την εναέρια έρευνα και διάσωση στα βουνά μας.



Έχουμε πια ένα καινούργιο σχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει αυτές τις παθογένειες, θα μας το παρουσιάσει ο Χρήστος. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε μία χώρα η οποία θέλει μάλιστα να προωθήσει το τουριστικό της προϊόν, ειδικά στα βουνά της, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε έγκαιρη εναέρια έρευνα και διάσωση, αντάξια και αντίστοιχη των καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών σε αυτόν τον τομέα πολιτικής.

