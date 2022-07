Παράξενα

Αμαλιάδα: Στο νοσοκομείο παιδί που ήπιε νέφτι

Το παιδί μεταφέρθηκε με συμπτώματα δηλητηρίασης στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου λόγω κατάποσης επικίνδυνης χημικής ουσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κατάπιε νέφτι.

Το κοριτσάκι που κατάπιε το νέφτι, πολύ γρήγορα άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα δηλητηρίασης, και η οικογένεια του αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί.

Αμέσως, κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο το παιδί διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου.

Η μικρούλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου

