ΥΠΠΟΑ: Παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας για το Ελληνικό Φεστιβάλ

Τροπολογία για την παράταση συμβάσεων εργασίας στην «Ελληνικό Φεστιβάλ». Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Με τροπολογία, την οποία εισηγήθηκε σήμερα στη Βουλή η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, το οποίο απασχολείται στην "Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε."», τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμβάσεις εργασίας παρατείνονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει» τονίζει το υπουργείο.

