“Ο Νονός”: Η έπαυλη των Κορλεόνε διατίθεται προς ενοικίαση

Γιορτάζοντας την 50η επέτειο από την πρώτη προβολή της ταινίας «The Godfather» (Ο Νονός), η Airbnb προσφέρει στους θαυμαστές της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς την ευκαιρία να διαμείνουν στην έπαυλη στο Στάτεν Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη που χρησιμοποιήθηκε για τα εξωτερικά πλάνα του φιλμ του 1972.

Η κατοικία αρχιτεκτονικής Τυδώρ, με έξι μπάνια με πέντε υπνοδωμάτια χτίστηκε το 1930.

Η έπαυλη 580 τ.μ. διαθέτει επίσης έναν χώρο γραφείου που θα κάνει όσους επιλέξουν να περάσουν χρόνο σε αυτό να νιώσουν σαν μέλος της οικογένειας Κορλεόνε.

Επιπλέον έχει επαγγελματικών προδιαγραφών κουζίνα, πλήρως εξοπλισμένη παμπ στο υπόγειο, αίθουσα παιχνιδιών και ένα πλήρες γυμναστήριο.

