“Λευκό Βέλος”: Ακινητοποιήθηκε ο συρμός, εγκλωβίστηκαν για ώρες οι επιβάτες (εικόνες)

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του “Λευκού Βέλους”. Τι συνέβη και ακινητοποιήθηκε η πιο γρήγορη αμαξοστοιχία της Hellenic Train.



Απίστευτη ταλαιπωρία υπέστησαν οι επιβάτες του “Λευκού Βέλους” της νέας και γρήγορης αμαξοστοιχίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που ξεκίνησε χθες στις 5:20 από την Αθήνα με προορισμό τη Λάρισα.

Από τις 6 το απόγευμα το τρένο σταμάτησε στο ύψος του σταθμού της Δεκέλειας, λίγο έξω από την Αθήνα με συνέπεια εκατοντάδες επιβάτες να παραμείνουν στην αμαξοστοιχία μέσα σε αφόρητη με τον κλιματισμό να μην λειτουργεί.

Η εταιρία έδωσε εντολή να αναχωρήσει δεύτερο τρένο για να πάρει τους επιβάτες του «Λευκού Βέλου»ς και να συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη.

Το τρένο 62 αναχώρησε αλλά λίγο πριν το ΣΚΑ (Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών) υπήρξε απώλεια ηλεκτροκίνησης σε μεγάλο τμήμα του δικτύου και συγκεκριμένα από το ΣΚΑ έως την Αθήνα και λίγο πιο πάνω.

Αποτέλεσμα ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο σύνολο του δικτύου, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν και στον Προαστιακό, τα οποία αποκαταστάθηκαν γύρω στις 22.10 καθώς τότε αποκαταστάθηκε η ηλεκτροκίνηση.

Ωστόσο, η εταιρία σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον τελικό προορισμό τους με λεωφορεία και ότι όλοι αποζημιώθηκαν για τα χρήματα του εισιτηρίου που είχαν αγοράσει.

Η Hellenic Train ζητά "ειλικρινή συγνώμη από τους επιβάτες γι' αυτό το ατυχές γεγονός, αν και η εταιρεία δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία των υποδομών", όπως αναφέρει.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για «εξοργιστική κατάσταση», σημειώνοντας ότι «ο κ. Καραμανλής οφείλει να απολογηθεί»

Εδώ & 2 ώρες, το περιβόητο «Βέλος» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ξεκίνησε από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, εχει μείνει έξω από τη Δεκέλεια.

Οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί σε χωράφια,σε μια αδιανόητη -για την ασφάλειά τους- απόφαση.

Η κατάσταση είναι εξοργιστική.Ο κ.Καραμανλής οφείλει να απολογηθεί pic.twitter.com/YmyVIL01wI

— Νίκος Παππάς (@nikospappas16) July 28, 2022

