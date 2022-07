Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς τα “άκουσε” από οπαδούς στου Ρέντη

Οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο προπονητικό κέντρο. Βαρύ το κλίμα για τον Πορτογάλο τεχνικό.



«Θερμό» ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (28/7) στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, και όχι μόνο από την υψηλή θερμοκρασία που επικρατούσε σήμερα στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού μετέβησαν στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού προκειμένου να εκφράσουν τα έντονα παράπονα και τη δυσφορία τους για τον επονείδιστο αποκλεισμό από τη συνέχεια του εφετινού Champions League, συνεπεία της βαρύτατης εντός έδρας ήττας (0-4) από τη Μακάμπι Χάιφα, στη ρεβάνς του «Γ. Καραϊσκάκης».

Αποδέκτες των παραπόνων από την αντιπροσωπεία της Θύρας 7 ήταν τόσο οι ποδοσφαιριστές της πειραϊκής ομάδας όσο και ο τεχνικός της, με τον Πέδρο Μαρτίνς να βρίσκεται στο «στόχαστρο» της κριτικής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι φίλοι της πειραϊκής ομάδας αναγνώρισαν στον Πορτογάλο τεχνικό το θετικό πρόσημο της θητείας του στον Ολυμπιακό αλλά του είπαν ότι, κατά την άποψή τους, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στο σύλλογο και γι΄ αυτό τώρα πρέπει να αποχωρήσει.

Ούτως ή άλλως, το κλίμα για τον 52χρονο Μαρτίνς είναι πολύ βαρύ στις τάξεις της ομάδας μετά τη νύχτα της Τετάρτης και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι η απομάκρυνσή του είναι θέμα χρόνου, με το όνομα του Κάρλος Κορμπεράν να είναι εκείνο που ακούστηκε πρώτο για τη διαδοχή.

